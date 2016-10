Candidatos recolhem 300% menos que o fixado pelo TSE

A uma semana do segundo turno das eleições municipais, os dados da prestação de contas dos candidatos à Prefeitura de Manaus, Arthur Neto (PSDB) e Marcelo Ramos (PR), divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mostram que nenhum dos dois conseguiu atingir nem mesmo a metade do teto de arrecadação estabelecido pela Legislação Eleitoral para o primeiro turno, fixado em R$ 8,9 milhões. Entre os dois adversários, Ramos foi o que mais arrecadou até o momento, o total de R$ 2,1 milhões, o que representa 315,7% a menos do que lhe era permitido. Já Arthur, tem declarado até agora no TSE uma receita de R$ 2 milhões em doações, o equivalente a um percentual de R$ 341,3% a menos.

O coordenador de controle interno do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Hernan Batalha, explica que a queda na arrecadação já era prevista pelo tribunal por conta da minirreforma eleitoral que estabeleceu um limite de gastos e a proibição de doações de empresas. “Antes do TSE fixar este teto, eram os próprios partidos eleitorais que estabeleciam seus gastos nas campanhas, e eram valores exorbitantes, principalmente para cargos do Executivo”, explicou. No interior, o limite de arrecadação e gastos também foram reduzidos, chegando a R$ 100 mil para cargo de prefeito e R$ 10 mil para vereador. “Em Manaus, o limite é bem superior, mas é muito mais abaixo do que era decidido pelos próprios partidos”, acrescentou.

Esta redução dos custos de campanha também refletirá nos próximos pleitos, salientou Batalha. Isso porque frisou o maior valor declarado será usado como parâmetro para a fixação do novo gasto limite. Funcionará assim: caso o término da campanha fosse hoje e o candidato Marcelo Ramos ainda apresentasse o maior valor de arrecadação, o TSE iria suprimir 30% deste valor e estabelecer o novo limite para as eleições de 2020, com os 70% restante, o que contabilizaria como teto para o próximo pleito o valor de R$ 1,5 milhão.

“Como esse limite em 2016 já está sendo baixo, na próxima eleição vai ser mais baixo ainda, porque eles não conseguiram atingir o teto limite e a tendência é que nas próximas eleições os gastos sejam inferiores, porque o TSE vai adotar como critério o maior valor declarado em percentual de 70%. Em cada pleito, esse será o cálculo adotado”, explicou Hernan. De acordo com o servidor, essa redução de verba “iguala as possibilidades de candidaturas”, porque permite que os candidatos com menor expressividade financeira consigam eleger-se. “Este limite de financiamento irá nivelar as candidaturas e permitir que haja uma renovação por parte dos eleitos”, analisou.

Para Batalha, mesmo com a permissão para doações somente de pessoas físicas, alguns indícios de irregularidades nas operações financeiras são logo detectados pelos técnicos e analistas de TRE, que iniciam as análises, dão o parecer de contas aprovadas e desaprovadas e as encaminham para os juízes que darão o parecer final. “A doação de pessoa física ficou limitada a 10% do rendimento do doador. Mas não significa que ficou livre. Ela também tem um teto”, esclareceu.

Ao falar sobre os principais indícios de irregularidades, o coordenador de controle interno disse que as análises do tribunal identificam facilmente doações vindas de empresas e de beneficiários do programa Bolsa Família, por exemplo. “Isso é uma crítica que o sistema nos aponta por meio de relatórios e análises. As prestações de contas vão para a base de dados do TSE e o órgão tem convênio com os órgãos federais, que armazenam a base de dados dos cidadãos doadores. A base de dados do Bolsa Família é do TCU (Tribunal de Contas da União) e de doadores físicos que vem da Receita Federal. Ainda há informações nos sistemas do INSS e ministérios que administram programas sociais do governo federal”, disse. Com base nestas informações é realizado o cruzamento de dados e a plataforma já identifica se o doador tem renda declarada nos últimos 2 anos, por exemplo.

Recursos

Conforme informação do TRE-AM, os candidatos que disputam o segundo turno podem arrecadar verba até a data da eleição, no próximo dia 30. Mas, caso haja dívidas de campanha contraídas até o dia do pleito, o candidato poderá arrecadar até a data final para prestações de contas, que neste caso é dia 19 de novembro. “O candidato pode quitar toda a sua dívida de campanha até o dia 30. Mas, se ele quitou até esta data, não pode mais receber receita”, explicou Hernan. Até o fechamento desta matéria, o site do TSE mostrava que o candidato Marcelo Ramos já tinha quitado R$ 1 milhão de um total de uma dívida de R$ 1,5 milhão em despesas contratadas. Já o candidato à reeleição, Arthur Neto, efetuou o pagamento de R$ 265 mil de uma despesa de campanha de R$ 4,5 milhões.

Por meio de sua assessoria de imprensa, Arthur afirmou que todos os itens que necessitam de pagamento são prioridades na sua campanha eleitoral e terão a efetivação dentro dos prazos fixados pela Legislação Eleitoral.

Já Marcelo Ramos admite que esperava que o valor arrecadado pela coligação “Mudança para Transformar” não fosse atingir o teto estabelecido pelo TSE. “Certamente vamos cumprir o prazo para a entrega dos relatórios financeiros para a prestação de contas, que termina no dia 19. Tivemos um gasto equilibrado e acredito que até o fim da eleição chegaremos sem nenhuma dívida. Isso se chama planejamento. A nossa campanha tem qualidade, preço razoável e é feita por profissionais de Manaus”, frisou.

Sobre os próximos faturamentos até a data do pleito, Ramos acredita que a coligação ainda receberá doações do PSD e PSB e de pessoas físicas. “Esses recursos irão proporcionar o pagamento de toda a nossa folha de pagamento”, acrescentou. O prefeiturável aproveitou para comentar que nem sempre os partidos fazem as contribuições na data prevista, mas que as despesas foram feitas com base nas contribuições previstas. “Eu tinha compromisso com os partidos e sabia que eles iam honrar”, completou.

Como é a prestação de contas?

Ao chegar no banco de dados do TRE-AM, os relatórios financeiros dos candidatos passam por dois tipos de análises na prestação de contas: a técnica, que irá apontar o que determina a Legislação Eleitoral e a análise jurídica, que será feita pelo julgador, que envolve a verificação das contas com base nos princípios que podem ser aplicados à prestação de contas, como a proporcionalidade e razoabilidade.

Em outras palavras, explicou Batalha, o analista que faz a verificação da conta pode opinar pela desaprovação por ter constatado falhas ou irregularidades. “Isso acontece porque ele tem como base o que a resolução do TSE diz. No caso do juiz, ele faz a análise de uma forma mais ampla, porque pode fazer uma análise jurídica subjetiva, com base tanto nos princípios quanto na própria jurisprudência”, comentou.

Um exemplo mais claro sobre este assunto foram as prestações de contas para a campanha presidencial em 2014. “Os relatórios financeiros foram aprovados pelo TSE, mas lá nas minúcias do processo podemos ver que o analista técnico das contas opinou pela desaprovação das contas que, posteriormente, foram aprovadas pelo tribunal. Foi isso que a gente transmitiu aos chefes de cartório do interior (durante os três dias de treinamento no TRE), que eles devem fazer a análise técnica e dar o parecer com base na norma”, complementou.

Fabiane Morais

Jornal EM TEMPO