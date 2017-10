Candidatos podem mudar de sigla até o dia 2 de abril

A um ano das eleições gerais no país, pretensos candidatos a disputa do pleito marcado para acontecer no dia 7 de outubro de 2018, conforme calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sinalizam a intenção mudar de legenda para disputar uma vaga no Legislativo estadual, na Câmara Federal ou até no Executivo estadual do Amazonas. As mudanças devem atingir, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), o deputado estadual David Almeida (PSD) e os peemedebistas Vicente Lopes e Wanderley Dallas.

O ex-governador interino, que retornou no início deste mês para a presidência da Aleam, o deputado David Almeida, barrado de participar do pleito suplementar finalizado em agosto, afirma desde agosto, que irá fazer a mudança de legenda, que deve ocorrer até o mês de abril do próximo ano, para que seja possível disputar a eleição. No momento, ele analisa a proposta de seis legendas. “Já recebi alguns convites, mas, estou em um momento de analisar o que pode ser feito”, comentou. Ele enfatizou ainda que as portas do PP, Podemos, PV, PSB, PR e PCdoB estão abertas para ele. “O que não falta é convite”, acrescentou.

Um dos primeiros convites que David recebeu foi feito pelo presidente interino da Aleam, deputado Abdala Fraxe (Podemos), ainda durante o processo de eleição suplementar no Amazonas que, proclamou Amazonino Mendes (PDT) como novo governador do Amazonas. A oportunidade mudança partidária, que vai de 2 de março e 2 de abril de 2018, possibilita aos políticos a alteração de legenda sem punição por infidelidade partidária. A mudança é derivada da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 113/2015, originária da Câmara dos deputados.

O processo de escolha do novo governador do Amazonas não trouxe prejuízos apenas para Almeida. Com anúncio de apoio à candidatura de Amazonino Mendes, e contrariando a legenda na qual fazem parte, os peemedebistas Vicente Lopes e Wanderley Dallas acabaram sendo destituídos dos cargos que ocupavam como liderança e secretário geral do PMDB no Legislativo estadual.

Filiado há 25 anos no partido, o deputado Vicente Lopes explicou que a medida feriu o Artigo nº 47 do Estatuto da agremiação e o Artigo nº 10 do Regimento Interno da Aleam, os quais determinam que a escolha da liderança partidária na casa Legislativa deve ser feita pelos representantes da bancada. “Não cabe ao diretório fazer esse tipo de indicação. Por isso, eu afirmo e provo a ilegalidade do teor do documento que não tem valor nenhum”, reafirma Lopes.

O racha no partido sugeriu a saída de ambos os parlamentares da legenda, no entanto, os deputados afirmaram que não pretendem deixar a sigla e que não receberam convites de outras lideranças para ingressarem novas legendas.

Outro parlamentar que poderá trocar de partido é vereador Marcel Alexandre (PMDB), convidado pelo secretário da Casa Civil, Arthur Bisneto (PSDB) a caminharem juntos em um projeto político, como confirmou o próprio vereador. O pemedebista que já foi superintendente Municipal de Transportes Urbanos, na gestão de Arthur Neto (PSDB), comenta que o jogo está aberto devido as eleições que se aproximam. “Não posso ficar esperando que me digam qual será o meu próximo passo ou que poderemos ser futuramente, não conversamos com o senador Eduardo Braga (PMDB) após a eleição, mas, estamos conversando, e se meu grupo político entender que devo mudar de partido, farei”, afirma Marcel.

Em 2014, Marcel Alexandre disputou uma cadeira no Legislativo estadual do Amazonas, na qual saiu na 28ª posição, com um total de 15.885 mil votos, 0.96% dos votos válidos. O vereador ficou abaixo dos candidatos Vera Castelo Branco (PTB), que obteve 19.415 votos, Tony Medeiros (PSL) que tem 17.179 votos e o secretário de esperte e lazer, Fabricio Lima (SD) que teve 16.878 votos.

Outros três candidatos que podem deixar os partidos políticos, são os deputados estaduais Dermilson Chagas (PEN), Sindney Leite (Pros) e Belarmino Lins (Pros), apesar de os parlamentares não confirmarem a saída das siglas, pessoas próximas a eles, afirmam eles vem levantando a hipótese de mudança. Com a vitória de Amazonino, a especulação é que Dermilson volte para o PDT e com a cassação do ex-governador cassado José Melo (Pros), cresce o movimento de saída dos representantes da sigla.

Amparo legal

Com as alterações implementadas pela minirreforma eleitoral, Lei nº 13.165 de 2015, inseridas na Lei Eleitoral nº 9.504 de 1997, para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva comarca pelo prazo de, ao menos, um ano antes do pleito, e estar com a filiação deferida pelo partido no mínimo seis meses antes da data da eleição. Havendo fusão ou incorporação de partidos após o prazo estipulado de um ano antes do pleito, será considerada, para efeito de filiação partidária, a data de filiação do candidato ao partido de origem, conforme parágrafo único condito na lei eleitoral inserido através da minirreforma eleitoral de 2015.

Já segundo a Lei dos Partidos Políticos nº 9.096 de 1995, com as alterações implementadas pela Lei nº 13.165 de 2015, perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfilar, sem justa causa, do partido pelo qual foi eleito.

Como parágrafo único, considerou como justa causa para a desfiliação partidária somente as seguintes hipóteses. “1 – Mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário; 2 – Grave discriminação política pessoal; 3 – mudança de partido efetuada durante o período de trinta dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição, majoritária ou proporcional, ao término do mandato vigente. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015) ”.

Entretanto, no Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n° 5.081, fixou o entendimento de que “A perda do mandato em razão da mudança de partido não se aplica aos candidatos eleitos pelo sistema majoritário, sob pena de violação da soberania popular e das escolhas feitas pelo eleitor”. Conforme entendimento do TSE, os cargos do sistema majoritário são os de presidente e vice-presidente da República, governador, senador e prefeito.

