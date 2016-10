Candidatos já têm acesso aos locais de prova do Enem; no Amazonas, portões irão fechar às 11h

Os candidatos que se inscreveram para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já podem conferir onde irão fazer as provas nos dias 5 e 6 de novembro. Os cartões de confirmação para o certame estão disponíveis no aplicativo e no site do Enem.

Para saber onde realizará a prova, o candidato deve acessar o site do Enem, inserir o número do CPF e senha cadastrada no sistema. Em Manaus, os portões fecham às 11h, visto que o Enem é realizado conforme horário de Brasília.

O exame terá início às 11h30 (hora local) e o participante deve portar documento de identificação original com foto e caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente.

