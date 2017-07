Candidatos brigam na Justiça para derrubar veto à eleição direta no AM

Após a decisão do ministro Ricardo Lewandowski que, na última quarta-feira (28), deferiu a ação cautelar ingressada pelo ex-vice governador do Amazonas, Henrique Oliveira, no Supremo Tribunal Federal (STF), para suspender os efeitos da execução de cumprimento do acórdão -que derrubou as eleições suplementares previstas para acontecer em agosto-, coligações partidárias de candidatos ao pleito ingressaram, nesta segunda-feira (3), no plantão do STF, petições de agravo regimental com o objetivo de derrubar a liminar que suspendeu a eleição.

A coligação Renovação e Experiência (que é parte no processo que cassou o mandato de José Melo e de seu vice Henrique Oliveira) e os advogados do partido Rede no Amazonas impetraram com o pedido na corte. Entre as argumentações jurídicas estão as “consequências drásticas para o Amazonas, completa instabilidade jurídica, política e administrativa no Estado”.

No texto do Agravo Regimental, a coligação Renovação e Experiência também argumenta que “as convenções já foram realizadas, as coligações celebradas e as candidaturas devidamente registradas perante o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE/AM)”.