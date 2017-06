Candidatos assinam carta-compromisso contra corrupção e caixa 2 no Amazonas

Presidente do Sindicato dos Jornalistas e assessores dos candidatos -Foto: Divulgaçao

Os candidatos a governador e vice na eleição suplementar no Amazonas Marcelo Serafim e Sirlam Gomes; Wilker Barreto e Jacqueline Pinheiro; Eduardo Braga e Marcelo Ramos; Amazonino Mendes e Bosco Saraiva e Jardel Nogueira e Fabiana Campos estiveram nesta segunda-feira, 26, na sede do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Amazonas – SJP/AM.

De acordo com a assessoria, todos assinaram a carta em que assumem o compromisso de realizar a campanha sem utilização de caixa dois, de respeito à legislação vigente e ao eleitor amazonense.

Compromissos

De posse das cartas assinadas pelos candidatos, o Comitê de Combate à Corrupção e ao Caixa Dois, deverá encaminhá-las à Procuradoria Regional Eleitoral no Amazonas, do Ministério Público Federal – MPF. “A ideia é dar conhecimento dos compromissos assumidos pelos candidatos. Para isso, os órgãos de fiscalização devem receber as cartas”, acrescenta Carlos Santiago, coordenador do comitê.

O Comitê de Combate à Corrupção e ao Caixa Dois, entidade da sociedade civil, é coordenado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, pela Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, pelo Conselho Federal de Contabilidade – CRC/AM, Federação Nacional dos Jornalistas – FENAJ.

Com informações da assessoria