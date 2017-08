Candidatos apostam no último dia de campanha antes da eleição suplementar no AM

Blitz do TRE fiscalizará último dia de campanha – Ione Moreno

A campanha eleitoral de rua termina neste sábado (5), véspera do pleito, e, para encerrá-la, os nove candidatos prepararam ações diversas, que vão desde caminhadas, carreatas e panfletagens, até reuniões internas e com lideranças e encontros no interior.

Amazonino Mendes (PDT), por exemplo, deve visitar hoje o município de Manacapuru, a 84 quilômetros de Manaus. Marcelo Serafim (PSB) encerra sua campanha com caminhadas em bairros das zonas Oeste e Leste.

Já José Ricardo (PT) fará uma carreata em sua Kombi por todas as zonas da cidade, iniciando concentração na praça do Congresso, no Centro. Após o almoço, ele retorna às atividades com uma caminhada e panfletagem na zona central da capital e encerra suas atividades eleitorais com uma reunião com lideranças no conjunto Canaranas, Zona Norte de Manaus.

Candidatos irão usar o sábado para fazer as mais diversas atividades para vencer a eleição

O centro de Manaus também foi a escolha do candidato Luiz Castro (Rede) para encerrar os mais de 40 dias de campanha eleitoral, além de se reunir, ainda neste sábado, com categorias de classe e ativistas sociais.

A candidata Liliane Araújo (PPS) escolheu a Zona Leste para terminar sua campanha, onde realiza na manhã de hoje uma ação de panfletagem e bandeiraço num semáforo da avenida Grande Circular e, sem seguida, uma caminhada no bairro São José 2.

Jardel Nogueira (PPL) estará se reunindo com lideranças em todas as zonas da cidade. Segundo ele, as atividades devem ocorrer das 7h às 23h.

“Gostaríamos muito de estar fazendo carreatas, mas não temos recursos. Então, o meio mais fácil e econômico que temos até o momento é o famoso boca a boca e olho no olho com o eleitor por meio de reuniões e apresentação de propostas. Também estaremos investindo nas redes sociais, que têm sido nosso forte aliado desde o início da campanha”, disse Jardel.

Wilker Barreto (PHS) vai priorizar o último dia de campanha para incrementar seu número, propostas e nome nas redes sociais, onde ele concentrou boa parte de sua abordagem durante esse período eleitoral, por meio do slogan “Te vejo nas ruas, te vejo nas redes”.

Os candidatos Eduardo Braga (PMDB) e Rebecca Garcia (PP) não foram localizados pela reportagem para comentar sobre suas atividades no último dia de campanha eleitoral do primeiro turno.

Blitz eleitoral

Enquanto os candidatos encerram suas campanhas nas ruas de Manaus, a Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) realiza neste sábado uma blitz conjunta.

Os candidatos participarão de caminhadas e panfletagens – Janailton Falcão

De acordo com o coordenador da comissão, Fued Semen, as equipes terão reforço redobrado. “Cada juiz vai para uma área distinta acompanhado de viaturas da Polícia Militar, Manaustrans, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) e Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp)”, disse.

Já neste domingo (6), no dia da eleição, Fued adiantou que cada juiz, dentro da sua área de atuação, tem o dever de coibir qualquer ato ilícito e que a comissão estará de prontidão para atender às demandas que surgirem.

Wal Lima e Ana Luíza Santos

EM TEMPO

