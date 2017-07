Candidatos ao governo do AM serão sabatinados em debate promovido pela Escola de Advocacia da OAB

O objetivo da Esa em promover esse encontro é contribuir com o momento democrático do Amazonas – Divulgação

A Escola Superior de Advocacia da OAB-AM realizará, no próximo dia 1º de agosto, um encontro com os nove candidatos ao governo do Amazonas. A dinâmica do encontro será pautada pela apresentação de propostas. O evento ocorrerá, a partir das 18h30, na sede da Esa, localizada na Rua São Benedito – 99, Adrianópolis. A programação faz parte das atividades de comemoração dos 16 anos de criação da Esa.

O diretor-geral da ESA, Paulo Trindade, ressalta que o objetivo da Esa em promover esse encontro é contribuir com o momento democrático pelo qual vive o Amazonas. Trindade destaca ainda a oportunidade que advogados e acadêmicos terão para conhecer as propostas dos candidatos e assim escolherem o próximo Governador do Amazonas.

Candidatos (ou vice) confirmados: Bosco Saraiva (PSDB), Marcelo Ramos (PR), José Ricardo (PT), Liliane Araújo (PPS), Luiz Castro (Rede), Marcelo Serafim (PSB), Rebecca Garcia (PP), Wilker Barreto (PHS), Jardel Deltrudes (PPL).

16 anos da Esa

Após a apresentação de propostas dos candidatos, a Esa promoverá uma comemoração em alusão aos 16 anos da instituição. O Estacionamento da Escola Superior de Advocacia se transformará em um Happy Hour à céu aberto. A programação será composta de música ao vivo e food trucks. Atrações: Nely Miranda e Banda Deadline.

