Candidatos ao governo do AM não podem ser presos a partir de sábado

O objetivo da medida é garantir o equilíbrio da disputa eleitoral – Márcio Melo

De acordo com o calendário eleitoral deste ano, dia 22 (sábado) é a data partir da qual nenhum candidato poderá ser detido ou preso, salvo em flagrante delito. De acordo com a legislação eleitoral, a regra vale até 48 após a votação, marcada para 6 agosto. O objetivo da medida é garantir o equilíbrio da disputa eleitoral ao prevenir que prisões sejam utilizadas como manobra para prejudicar um candidato, através de constrangimento político ou afastando-o de sua campanha.

Leia mais: TRE-AM abre vagas para eleiçoes com salários de até R$ 1,8 mil

Mesmo se houver prisão ou detenção em flagrante, o candidato deve ser levado imediatamente a um juiz, para que o magistrado avalie no mesmo momento a legalidade do ato. A norma estabelecida no parágrafo 1º do artigo 236 o Código Eleitoral também e válida para o segundo turno e voltará a valer no dia 13 de agosto.

Durante o período, na prática, mandados de prisão (preventiva e temporária) não devem ser cumpridos pela Autoridade Policial competente, para evitar nulidades nos processos criminais.

Com informações da assessoria

Ministro do TSE nega pedido de Henrique Oliveira para suspender eleições no AM

Mesário que não comparecer às eleições pode responder processo e pagar multa de até R$ 700

Lula e Marina vêm a Manaus apoiar aliados