Candidatos à vaga de desembargador são definidos no TJAM

Os três procuradores de justiça Hamilton Saraiva dos Santos, Antonina do Colto Vale e Franscisco Cruz foram os escolhidos para a lista tríplice que será enviada ao governador do Estado, José Melo, que decidirá quem será o novo desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

A votação ocorreu na manhã desta terça-feira (7), no Plenário Desembargador Ataliba David Antônio, do edifício-sede do TJAM, localizado na André Araújo, bairro Aleixo, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Ao todo, 20 magistrados participaram da votação. Hamilton foi o primeiro colocado com 20 votos, Antonina ficou em segundo com 13 e Francisco Cruz foi o terceiro com 12.

O mais votado, procurador Hamilton Saraiva, disse que a eleição foi resultado de muito trabalho. “Eu fiz o meu trabalho, fui nos gabinete de cada um, mostrei o meu trabalho, agora vou aguardar a decisão do governador que dará a palavra final”.

Emocionada, Antonina falou que sua história dentro do Ministério Público do Estado (MPE) pesou a seu favor durante a votação. “Primeiro agradeço a Deus. Em segundo lugar acredito que fui bem votada por causa do meu histórico sem retoques, sem punições, sem penalidades. Nunca sofri uma representação e espero que nessa semana internacional da mulher o coração do governador seja tocado e ele me escolha”.

O terceiro da lista tríplice, Francisco Cruz, não ficou surpreso com a escolha, segundo ele o resultado já era esperado. “Analiso o resultado de forma positiva. Não fiquei surpreso porque fiz meu trabalho, visitei os desembargadores, agora compete ao governador fazer a escolha”.

O procurador de justiça, Fábio Monteiro, que era considerado um dos favoritos a compor a lista, não recebeu nenhum voto.

Mara Magalhães

EM TEMPO