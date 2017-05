Candidatos à sucessão de Melo devem lançar pesquisas eleitorais nos próximos dias

Marcelo Ramos (PR) ligou para Amazonino Mendes (PDT); Eduardo Braga (PMDB) para o Omar Aziz (PSD); Silas Câmara (PRB) lançou-se nas redes sociais; Adjuto Afonso (PDT), brincou que está no páreo; Alfredo Nascimento (PR) pegou avião de Brasília para Manaus no primeiro horário da tarde da última quinta-feira. Todo esse frenesi tem movimentado o meio político local nas últimas 48 horas após o resultado do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que manteve as cassações do governador José Melo (Pros) e de seu vice, Henrique Oliveira (SDD); e determinando novas eleições.

O que está em jogo? A cadeira de governador que ficou em aberto e a antecipação de uma eleição de 2018, que se desenhava muito pesada, disputada, cobiçada e a possibilidade de quem se eleger agora, disputar uma reeleição aparentemente mais tranquila no próximo ano. Mas até o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) anunciar o calendário eleitoral deste pleito, que pode acontecer em até 40 dias, o nervosismo nos bastidores políticos será uma constante.

Ao mesmo tempo em que os caciques políticos tentam fazer segredos sobre suas reuniões internas desde a última quinta-feira, eles emitem recados de que alianças estão sendo costuradas e se colocam como opções dessa disputa.

É o caso do ex-deputado estadual Marcelo Ramos que confirmou ao EM TEMPO que é pré-candidato e que, inclusive, ligou na noite de quinta-feira (4) para o ex-prefeito Amazonino Mendes. Especula-se nos bastidores que a dupla possa compor uma chapa, mas Marcelo desconversa e apenas afirma que tem admiração e gratidão por Amazonino, que o ajudou em sua disputa na Prefeitura de Manaus, nas eleições de 2016.

Mas, ressalta que o clamor do povo “é pelo novo”. “Na noite de ontem (quinta-feira), liguei para ele para conversar sobre este cenário político do Estado. Não houve discussão e falamos sobre candidatura e preocupação com esse processo seguro de transição. Esperamos que não se agrave esse momento de crise econômica”, revelou.

Na sua análise política, quem for eleito agora será reeleito em 2018. “Não considero esta possível reeleição como prêmio. Fui candidato à Prefeitura de Manaus e tive quase meio milhão de votos. Além disso, existe um clamor dos prefeitos do PR, no interior, pela minha candidatura”, disse. Mesmo sendo candidato declarado, o ex-deputado ainda considera cedo para apostar em um nome para a vice-candidatura.

Outro nome que já se apresenta extraoficialmente como candidato é o do senador Eduardo Braga (PMDB), principal autor do processo que cassou o mandato de Melo e de quem foi adversário nas eleições de 2014.

Desde anteontem, circulam informações de que ele teria selado uma aliança com o PSDB, na qual teria como vice na chapa, o deputado federal Arthur Bisneto. Seus aliados negam, mas Braga confirmou ao EM TEMPO que tem conversado com vários políticos nos últimos dias, inclusive com adversários, a exemplo do senador Omar Aziz.

“Quero participar do pleito com uma aliança. Os diálogos estão começando. Estou conversando com vários políticos e já me reuni com uma dúzia, entre os quais Francisco Garcia, Omar Aziz, Marcos Rotta, Valdemir Santana, do PT”, adiantou Braga.

O senador afirmou que é prematuro falar em candidatura neste momento, mas diz que o Estado precisa de ajuda e que seus encontros políticos são justamente na busca de uma união para encontrar essa “ajuda” para o Amazonas.

“O Estado está precisando de ajuda e eu quero ajudá-lo e não preciso fazê-lo, necessariamente, como candidato. Tenho procurado ajudar Manaus e não fui candidato”, salientou.

Braga aproveitou para tecer críticas à gestão do governador cassado, afirmando que o Estado passa por uma crise de desgoverno, de segurança pública e na saúde. “Nunca se matou tanto no sistema prisional e nunca se permitiu tantas fugas de presos para praticar crimes. Na saúde, não tem de esparadrapo a medicamentos”, ressaltou.

Pesquisas serão lançadas

Tão logo o TSE determinou novas eleições, a correria de políticos nos bastidores para se viabilizar já reflete nas empresas de pesquisas eleitorais, que se programam para lançar sondagens nos próximos dias, com cenários diversos. Uma delas, a DMP/Tiradentes, deve lançar a primeira pesquisa eleitoral na próxima quarta-feira.

A Action Pesquisas de Mercado, do empresário Afrânio Soares, vai começar nesta semana a primeira coleta de dados visando à disputa eleitoral. Ele adiantou que a sondagem será feita em Manaus e em cerca de 15 municípios do Estado.

A #365, do empresário Durango Duarte, também se prepara para realizar sondagens eleitorais e, ele afirma que estas devem iniciar num prazo de duas semanas, pois vai aguardar o desenrolar dos bastidores para ter maior clareza dos potenciais candidatos.

Fabiane Morais e Valéria Costa

EM TEMPO