Candidatos à prefeitura de Manaus fazem bandeiraços e apresentam propostas para eleitores

Os candidatos à prefeitura de Manaus continuam apresentando propostas para ganharem eleitores em todas zonas da cidade. O prefeiturável da coligação ‘Novas Ideias, Novo Caminho’ (PDT/PSDC), Hissa Abrahão, aproveitou a manhã desta sexta-feira (16) para fazer panfletagem e participar de um bandeiraço, nos bairros Alvorada e Betânia, Zonas Centro-Oeste e Sul, respectivamente.

Hissa Abrahão realizou ainda um corpo a corpo com os transeuntes, moradores e comerciantes do entorno das ruas J e Adalberto Vale, locais escolhidos para o bandeiraço.

“É sempre bom manter esse diálogo presencial com os moradores. Nessas oportunidades, a gente ouve as reivindicações e apresenta as nossas propostas para colocar a cidade em uma novo caminho. Não temos ideias irrealizáveis nem fantasias. São ideias pés no chão”, comentou.

Hissa vai realizar ainda nesta sexta, uma panfletagem no bairro Manoa, Zona Norte, e reuniões nos bairros Santa Etelvina e Jesus Me Deu.

Proposta de Ramos

Em visita à Praça do Jorge Teixeira na manhã de hoje, o candidato a prefeito pela coligação ‘Mudança para Transformar’, Marcelo Ramos (PR) disse que vai transformar a Praça do Jorge Teixeira no ‘Largo de São Sebastião da Zona Leste’.

Diante da multidão que reclamava o esquecimento da Prefeitura para com o lugar, Marcelo Ramos afirmou que, em sua administração, irá dotar a praça com serviços de restaurantes, além de vitalizar o anfiteatro com espetáculos, música, shows e com a família voltando a tomar conta daquele espaço.

Marcelo ouviu dos moradores que a Prefeitura abandonou o local que hoje é conhecido como o “shopping do tráfico” e onde existe muito assalto e muita violência.

O candidato disse que, em seu governo, as praças da periferia de Manaus serão devolvidas para a população. “A Praça do Jorge Teixeira está completamente abandonada. Precisamos de um governo que cuide da Praça do Jorge Teixeira com o mesmo cuidado que tem com o Largo de São Sebastião e com a Ponta Negra”, enfatizou o candidato.

Marcelo Ramos enfatizou que as praças da periferia de Manaus precisam e vão ser devolvidas para a população. “Os moradores não podem chegar no fim de semana e ficarem trancados dentro de casa e a bandidagem tomando conta da praça por causa do abandono. A praça vai voltar a ser lugar de família. As famílias da periferia de Manaus vão voltar a frequentar as praças de seus bairros. E esse vai ser um compromisso meu”, disse Marcelo Ramos.

Para Marcelo Ramos, a Praça do Jorge Teixeira é simbólica porque fica no “coração da Zona Leste” e por ser um dos bairros com maior fluidez de comércio e uma das áreas mais populacionais de Manaus.

Meu bairro vivo

Proposta de maior importância no plano de governo de Marcelo Ramos é o programa ‘Meu Bairro Vivo’ que possui dois pilares: implementar ações que desencadeiam transformações significativas em todos os bairros de Manaus, tornando esses locais “vivos”. O outro é construir um projeto modelo em pelo menos um bairro da cidade, uma obra que mostrará que Manaus pode possuir bairros “Bairros Vivos”.

“O Meu Bairro Vivo será uma transformação econômica e financeira para os bairros das periferias de Manaus porque receberão infraestrutura, pavimentação, iluminação pública, limpeza pública, calçadas e paradas de ônibus adequadas. Com as praças revitalizadas, estaremos afastando a bandidagem desses locais e as famílias terão mais opção de lazer”, afirmou Marcelo Ramos.

Com informações das assessorias