Candidatos à prefeitura de Manaus falam de suas propostas para o esporte na cidade

Instrumento de formação profissional e cidadania, o esporte não poderia deixar de estar na pauta das eleições municipais 2016. Assim, o EM TEMPO Online buscou saber com alguns dos candidatos à prefeitura de Manaus quais suas principais propostas para a área. Confira:

Artur Neto

Atual prefeito e candidato à reeleição, Artur Neto (PSDB) disse que, se vitorioso, dará continuidade às ações que vem desenvolvendo em sua gestão, por isso, entre as prioridades destaca-se o cumprimento da Lei Municipal de Incentivo ao Esporte Amador. Também pretende incentivar o desenvolvimento da área por meio de parcerias com federações e Comitê Olímpico Internacional, incentivando, inclusive, a prática das modalidades paralímpicas nas escolas municipais.

Aos jovens, Arthur Neto propõe continuar com o Programa Adolescência Segura, com foco na valorização da vocação e desenvolvimento de cidadania. O Portal Jovem, com canal de comunicação voltado ao esporte na juventude, é outra proposta, além de prosseguir a expansão do projeto ‘Academias ao Ar Livre’.

Marcelo Ramos

O candidato Marcelo Ramos (PR) também salientou a necessidade de a prefeitura de Manaus obedecer à lei orgânica do município, onde consta a obrigação do órgão em oferecer esportividade e lazer a população.

“Iremos aproveitar todos os projetos sociais já existentes na cidade de Manaus”, diz o ex-deputado estadual que é atleta de triatlo e reconhece a importância da prática de um número maior de modalidades nas vilas olímpicas da cidade. “Precisamos resgatar o maior número de modalidades, pois sei como o esporte pode salvar vidas e o rumo de muitas pessoas”, enfatiza Ramos.

Serafim Corrêa

O ex-prefeito e atual deputado Serafim Corrêa (PSB) garantiu priorizar a população e melhorar a classificação da cidade em relação ao índice sedentarismo nacional.

“Precisamos dar as condições mínimas para que a população pratique esportes, evitando a obesidade que causa doenças cardíacas e o diabetes. É necessário a presença de professores de educação física nas praças e parques, para orientar as pessoas às boas práticas”, comentou.

Henrique Oliveira

Henrique Oliveira (PSD), vice-governador, informou, por meio de assessoria, em caso de vitória, pretende incentivar a realização de competições nacionais e internacionais em Manaus, para estimular o interesse pela prática desportiva.

Também vai implementar o programa ‘Manaus Radical’, para estimular os manauaras a praticar esportes não convencionais (paraquedismo, SUP, bungee jump, rvorismo), ao mesmo tempo em que se coloca a cidade como referência para praticantes de fora fazerem turismo esportivo.

Outros destaques em suas propostas são melhorar as estruturas de quadras nas escolas, ocupar espaços públicos com estruturas para esportes individuais (corrida, skate, slackline e outros), e dar condições aos profissionais de educação física para identificar, na rede pública, alunos com potencial para participar de competições, além de levar as academias populares a todas as zonas de Manaus.

Hissa Abraão

Para o candidato Hissa Abraão (PDT), os desportistas de Manaus necessitam trabalhar em divisões. Delimita-se o desporto educacional, comunitário e de rendimento. “Precisamos dar condições as pessoas praticarem atividades físicas. Um exemplo é a Bola do Produtor, em fim de tarde, várias pessoas se aglomeram por ali de maneira improvisada, para fazer caminhada e exercícios”, disse.

Hissa Abraão falou da importância de mais investimentos para os esportes aquáticos, salientou a necessidade de mais atenção para nadadores, canoagens e triatlo. “Nossa natureza beneficia a pratica dos esportes aquáticos, pois estamos cercados de rios e igarapés”, disse.

Silas Câmara

Em seu quinto mandato como deputado federal e agora tentando o executivo, Silas Câmara (PRB) fala que sua principal proposta para o esporte é torna-lo matéria básica nas escolas públicas municipais.

“Precisamos incluir para valer o esporte como matéria básica na sala de aula e dotar as escolas de professores de educação física para o ensino dessa prática. Assim esses profissionais também poderão realizar trabalhos nos espaços públicos de atividades físicas comunitários. E para isso será necessário o reequipamento de ferramentas urbanas”, disse.

Silas Câmara também quer resgatar os Jogos Estudantis e o bolsa atleta, para fortalecimento do esporte de alto rendimento.

