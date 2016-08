Candidatos à prefeitura de Manaus continuam caminhadas em busca de votos

Em busca de votos, os candidatos à prefeitura de Manaus continuam as caminhadas em zonas da capital. Nesta terça-feira (30), o prefeiturável pela coligação ‘Pra Manaus Vencer’, Henrique e seu vice, Alessandro Bronze (PRTB), percorreram as ruas dos bairros Nova Floresta e a primeira etapa do Jorge Teixeira, ambos na Zona Leste.

No início da campanha, há duas semanas, Henrique percorria dois bairros, sendo um na parte da manhã e outro à tarde. Com o corpo a corpo com a população nas ruas e com a divulgação dos canais de comunicação do candidato nas redes sociais, às demandas têm aumentado e diariamente a coordenação de agenda recebe novos pedidos para que caminhadas e panfletagens sejam realizadas.

“Estamos onde à população está. Iniciamos a caminhada em um bairro e já seguimos para outro próximo. Dessa forma conseguimos atender aos pedidos que chegam a nossas redes sociais”, destacou.

As principais demandas recebidas pelo candidato são oriundas de moradores das zonas Norte e Leste. Henrique tem realizado caminhadas e panfletagens nessas áreas diariamente.

Em áreas comerciais o candidato tem caminhado e conversado com os moradores e comerciantes. Em vias mais movimentadas e com grande fluxo de veículos, Henrique realiza panfletagem. Nos cruzamentos de vias com semáforos Henrique aproveita a retenção do fluxo para entregar panfletos com propostas já formatadas nas áreas de Educação, Mobilidade Urbana, Saúde, Infraestrutura, Segurança, Habitação e outros.

No bairro Nova Floresta o candidato caminhou pela Avenida Topázio, uma das principais vias do bairro e que concentra grande quantidade de comércios. Nessa área o candidato apresentou propostas para a área de Segurança e Emprego e Renda. Infraestrutura também foi um dos temas abordados pela população junto ao candidato. Diversas ruas do bairro estão tomadas por buracos e mato. Falta, ainda, rede de drenagem e de esgoto.

Próximo dali Henrique percorreu as ruas da primeira etapa do bairro Jorge Teixeira. Lá o candidato ouviu dos moradores demandas diversas e apresentou propostas para melhorar a infraestrutura das vias. “Vamos retomar a implantação dos Distritos de Obras nos bairros, dando respostas mais rápidas e efetivas aos anseios da população. Estaremos presentes junto a população”, destacou.

‘Novas Ideias, Novo Caminho’

Já o prefeiturável Hissa Abrahão, da coligação ‘Novas Ideias, Novo Caminho’ (PDT/PSDC), foi recebido de hoje por moradores e comerciantes do bairro Educandos, Zona Sul.

Durante o evento, Hissa apresentou algumas das ideias que serão implantadas na comunidade. “Aqui temos um ponto turístico como o ‘Amarelinho’ que está abandonado. Serve para outros fins, menos para o turismo e lazer. Nossa gestão vai dar vida a este espaço, reestruturá-lo e tornar o local como uma opção verdadeira de lazer para a família, entre outras melhorias”, garantiu Hissa Abrahão.

Na conversa com os moradores, Hissa Abrahão assegurou ainda que o Educandos é estratégico para as medidas de melhoria da qualidade na logística do transporte coletivo. O bairro receberá um dos miniportos para embarque e desembarque no novo modal que será implantado na capital, o “hidrobus”. “Nossa ideia é integrar o sistema de transporte coletivo com o novo modal, que será o ônibus navegável ou ‘hidrobus’. Os passageiros se deslocarão pela orla de Manaus, ganhando tempo, fugindo de engarrafamentos e apreciando o majestoso rio Negro. E no Educandos, vamos criar um miniporto para a integração desses passageiros”, declarou.

Para o comerciante Rone Rocha, o bairro requer uma maior atenção do poder público e a gestão de Hissa deverá aproximar a prefeitura dos moradores. “Ele é um homem simples de novas ideias. Acredito que ele dará um novo rumo na administração da prefeitura. Os moradores pedem melhoria desde o transporte coletivo aos espaços públicos”, disse o comerciante.

Na Zona Sul, Hissa vai criar uma ou duas subprefeituras para estreitar a relação do poder municipal com o morador. “O cidadão vai cobrar melhorias na gestão diretamente nas subprefeituras, o que dará um dinamismo maior ao executivo. A população está cansada de denunciar, pedir melhoria e não ser atendida. As subprefeituras vão corrigir esse problema que se arrasta há décadas”.

