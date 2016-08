Candidatos à prefeitura de Manaus apostam em conteúdos dinâmicos para propaganda eleitoral

Nesta sexta-feira (26), os candidatos à prefeitura de Manaus iniciam a propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Para conquistar votos e atenção dos eleitores, os prefeituráveis apostaram em um conteúdo dinâmico e ousado.

A abertura do horário eleitoral será iniciada pelo candidato da coligação ‘Pra Manaus Vencer’, Henrique Oliveira (SD). Com apenas 25 segundos, o prefeiturável assegura que será possível passar suas propostas de governo, seu compromisso com a cidade e, principalmente, a vontade de levar mais qualidade de vida para à população durante a exibição da propaganda.

“Quando eu coloquei o meu nome à disposição da população eu não pensei em coligar com partidos para ter tempo de televisão. Não busquei alianças com aqueles que estão há anos e não resolveram os problemas da cidade. Estamos nas ruas onde devemos estar e levando nossas propostas para à população. A propaganda gratuita será um espaço a mais para isso”, destacou.

Durante esta semana Henrique conciliou as atividades de campanha nas ruas com as gravações dos programas da propaganda eleitoral. O conteúdo destinado para a televisão e o rádio será semelhante aos já disponibilizados pelo candidato nas redes sociais.

Há ao menos uma semana Henrique lançou o canal no YouTube onde apresenta suas propostas de governo e traz, ainda, outros conteúdos voltados para a disputa deste pleito. Segundo o candidato, as redes sociais tem sido uma grande ferramenta nesta eleição. “Nas plataformas digitais nosso eleitorado tem acesso as nossas propostas, por meio de vídeos dinâmicos, com uma linguagem leve e que mostram que queremos levar qualidade de vida da população”, pontuou.

Na plataforma de vídeos onde o canal de Henrique foi lançado, já constam materiais na área de saúde e educação com propostas como a ‘Tarifa Zero’ e o ‘Melhor em Casa’. Henrique também usou a plataforma digital para apresentar o seu candidato a vice, Alessandro Bronze (PRTB), e o lançamento de sua candidatura ao pleito.

Já o candidato a prefeito de Manaus pela coligação ‘Mudança para Transformar’, Marcelo Ramos (PR), trará nos primeiros programas na TV e rádio sua biografia completa e propostas de plano de governo.

A propaganda também contará com a participação do vice, Josué Neto, do Senador Omar Aziz, dos deputados federais Alfredo Nascimento e Pauderney Avelino, da ex-primeira dama, Nejmi Aziz e do jornalista, Wilson Lima.

Marcelo antecipa que irá aproveitar ao máximo seus dois minutos e um segundo de tempo para mostrar suas propostas e assumir o compromisso de implantar “a mudança segura e transformadora que Manaus precisa”.

Os programas terão o comando da produtora Plano A Filmes, tendo como diretor, Abrãao Cardoso e a coordenação do publicitário e marqueteiro, Renato Bagre. A dupla já acompanha Marcelo Ramos há quatro anos e esteve junto na última campanha para governador do Estado quando, à época, o então candidato obteve 179.758 votos ficou em terceiro lugar no pleito.

Serão programas ambientados com cenas externas e em um estúdio-escritório. Os primeiros irão mostrar a biografia de Marcelo Ramos, o apoio das lideranças políticas e, em seguida, as propostas do plano de governo.

“O programa será propositivo, apresentando um homem simples, mas com uma história de vida pública que o credencia para governar uma cidade com tantos problemas. Marcelo Ramos mostrará, através de seus projetos, que é possível administrar Manaus e unir as pessoas em torno de uma mudança segura e transformadora”, antecipou Renato Bagre.

O formato será dinâmico e têm o objetivo de fazer com que as pessoas possam conhecer melhor e saber que Marcelo Ramos está pronto para governar uma cidade com mais de dois milhões de habitantes. No total serão 30 programas de televisão.

Os programas de rádio também serão em 30 edições e contarão com linguagem dinâmica, clara e moderna. O diferencial está sob a batuta de duas vozes femininas bem conhecidas no rádio amazonense: Milene Silva e Tatiana Sobreira. E para completar o time, o radialista Rildo Alves dá sua parcela de contribuição nos programas.

O candidato à reeleição Arthur Neto (PSDB) prometeu que o seu primeiro programa eleitoral de promete ser emocionante. Em pouco menos de quatro minutos, o candidato conta um pouco de sua história, contextualiza o momento de crise do país, fala da união com Marcos Rotta (PMDB) e traz imagens de obras da atual gestão.

Com informações das assessorias