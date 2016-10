Candidatos a prefeito de Manaus participam de debate na TV EM TEMPO; elogiado por telespectadores

Com um formato interativo, estilo americano, em que as propostas de governo foram as protagonistas, a TV EMTEMPO – do grupo Raman Neves de Comunicação – realizou na noite de ontem o penúltimo debate eleitoral deste segundo turno entre os candidatos a prefeito Arthur Neto (PSDB) e Marcelo Ramos (PR).

Em quase duas horas, o debate foi marcado por propostas e soluções para os problemas de Manaus, graças ao modelo diferente que a emissora aderiu, trazendo para dentro do debate 20 eleitores indecisos, formados por várias áreas do conhecimento, em que participaram fazendo perguntas e conversando diretamente com os dois candidatos.

Diferente dos debates anteriores, o dinamismo adotado pela emissora fez com que Arthur e Ramos focassem o tempo a que tiveram direito para defender suas propostas e soluções para a cidade ao invés de usar ataques e ofensas entre si.

A primeira parte foi direcionada para perguntas de temas livres feitas pelos eleitores, em estúdio, diretamente aos dois candidatos. A participante escolhida, Michelle Andrews, perguntou o que Marcelo Ramos pretende fazer para a área da cultura, tendo em vista a falta de incentivo. Em resposta, o candidato afirmou que vai garantir a aprovação da lei, na Câmara Municipal de Manaus, que visa o incentivo à cultura e que também irá descentralizar a Secretaria de Cultura com eventos, porque segundo ele, causa confusão.

Em comentário às propostas do adversário, Arthur alfinetou dizendo que é preciso ter pé no chão, com experiência, e diz que a lei já está pronta e será votada o quanto antes. Em outra pergunta feita pelo eleitor Júnior de Souza para o tucano, que também pegou o gancho do assunto da cultura, Arthur argumentou que a cidade, hoje, avançou com vários eventos em todas as localidades, como as festas de Réveillon em vários bairros de Manaus.

Arthur ressalta que, eleito, vai procurar o adversário para conversar sobre propostas, já que não leva nada para o lado pessoal. Na réplica, Ramos rebateu Arthur afirmando que ele não confundisse cultura com eventos.

Sobre a implementação de segurança na escola, assunto abordado pelo eleitor Marcos Paulo, Marcelo responde que irá aumentar o número de quadros de guardas municipais intensificando suas atuações nas escolas. Ao comentar a resposta de Ramos, Arthur, antes de falar, se dirigiu até o candidato e o cumprimentou, dizendo que não sairia do debate sem cumprimentá-lo. Na tréplica, Marcelo vai até a plateia e diz que não “veio fazer gracinhas” e, em seguida, atacou Arthur, salientando a falta de cumprimento das promessas questionando a retirada dos guardas das escolas para colocar câmara de vigilância.

Propostas dominaram o programa

Quem esperava ataques e ofensas no segundo bloco, já que seria voltado para perguntas entre si, viu perguntas com temas escolhidos pela produção do debate e respostas apresentando propostas. Em um certo ponto, Arthur, com o tema educação, citou o grande avanço de Manaus na questão do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), e perguntou para Marcelo o que ele tinha de proposta nessa área.

Em resposta, Marcelo disse que o ganho foi feito pelos homens da educação, como professores, e relembrou dos planos de carreiras para os educadores quando era vereador. Ele ainda disse que vai fazer um programa de estágio de pedagogia e garantir que o professor tenha total apoio dentro da sala de aula.

O terceiro bloco teve a participação de jornalistas convidados pela produção do programa, que fizeram perguntas com temas livres. O jornalista e professor universitário, Alan Rodrigues, perguntou a Arthur sobre políticas públicas no combate às drogas.

Em resposta, o candidato à reeleição afirmou que tem incentivado os pais e professores para saber sobre a ausência dos alunos.

O jornalista Neto Cavalcante, da Band TV, questionou sobre propostas que viabilizem outros meios econômicos, como turismo, já que Manaus foi palco de dois grandes eventos de esportes. Marcelo disse que vai incorporar turismo dentro do Polo Industrial, fazendo um tour com turistas, mostrando o que é feito dentro do PIM.

Avaliação positiva

O método de debate interativo chamou a atenção dos eleitores e de internautas. Dos 20 presentes, a reportagem do EM TEMPO conversou com alguns deles que aprovaram o dinamismo da TV EM TEMPO na condução do debate. “Importante ter um tipo de debate como este, em que nós eleitores conseguimos de perto ouvir e ver as propostas que os dois candidatos têm a oferecer para nós, que representamos a cidade de Manaus”, afirmou Michele Andrews.

Estudante de jornalismo, Adriano Silva disse que gostou de ter participado e que o formato foi diferente de qualquer outro debate.

Nas redes sociais, o debate foi bastante elogiado por internautas, já que estava sendo transmitido ao vivo pela página da emissora no Facebook, chegando a ter mil visualizações, e mais de 300 compartilhamentos e comentários positivos.

Diogo Dias

Jornal EM TEMPO