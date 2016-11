Câncer de próstata preocupa especialistas; Amazonas está na 25ª posição entre os Estados com maiores índices

Apesar de figurar em 25º lugar no ranking brasileiro de número de casos de câncer de próstata para cada 100 mil habitantes, a quantidade de diagnósticos estimados para este ano, no Amazonas (28 para cada grupo), ainda preocupa especialistas, por se tratar do tipo da doença de maior incidência entre a população masculina local, explicou o diretor-presidente da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), cirurgião oncológico Marco Antônio Ricci.

Conforme informações da taxa bruta de incidência/projeção 2016, do Instituto Nacional do Câncer (Inca), subordinado ao Ministério da Saúde, o Estado com maior número de casos previstos para cada 100 mil homens é o Rio Grande do Sul (109 diagnósticos). O que deve registrar a menor proporção é o Amapá (22 casos previstos para cada grupo). Em concentração de casos, o primeiro, segundo a estimativa, é São Paulo (12.730). Em último ficou Roraima, com 70 casos. O Amazonas tem previsão de 520 novos diagnósticos em 2016, e ocupa o 22º lugar. Ao todo, o Brasil contabilizará 61,2 mil casos da doença, 61 para cada 100 mil habitantes do sexo masculino.

Na semana em que se comemorou o Dia Mundial de Combate à doença (17 de novembro), Marco Ricci alerta para a importância dos exames preventivos, que podem ajudar a detectar precocemente alterações nessa região do corpo masculino, entre elas, o câncer. Ele lembra que, quanto mais cedo o diagnóstico é realizado, menos agressivo é o tratamento e maiores são as chances de cura, podendo chegar a até 90%.

Ricci destaca também que a maior parte dos homens só procura um médico quando sente algo diferente, como dores ao urinar, sangramento, entre outros, e que, culturalmente, a população masculina não busca a prevenção.

“Mas precisamos ressaltar que, no caso do câncer, os cuidados devem ser redobrados. A população está envelhecendo e a expectativa de vida aumentando. Com isso, as chances de se desenvolver um câncer também aumentam. No caso específico da próstata, as doenças malignas estão diretamente associadas à idade”, explicou.

De acordo com o especialista, homens que tiveram casos de câncer de próstata na família, devem buscar a prevenção ainda mais cedo, aos 40 ou 45 anos, por conta do fator hereditário.

“Buscamos, ao longo dos anos, esclarecer através de campanhas como o Novembro Azul, que a masculinidade dos homens não é afetada quando são submetidos a esse tipo de exame. Trata-se apenas de um preconceito bobo”, destacou.