Câncer abdominal tem novo procedimento de tratamento

Os pacientes que se tratam de carcinomatose peritoneal – termo técnico que é utilizado para tumores disseminados no abdômen – têm mais uma alternativa além da quimioterapia tradicional: a quimioterapia hipertérmica transoperatória. Apesar de demorado e delicado, o procedimento inibe ainda mais a reincidência da doença. Diferentemente da quimioterapia tradicional – onde o quimioterápico é aplicado direto na veia do paciente, atingindo alguns tecidos com o grau de absorção –, o novo método permite que o medicamento atue exatamente na região do câncer.

O cirurgião oncológico Jeancarllo Silva destaca que o tratamento é indicado, principalmente, para casos de câncer no apêndice, peritônio e ovários. Nesse último, há alguns estudos/trabalhos direcionados para que sejam ainda mais garantido a eficácia do tratamento.

“Até poucos anos atrás, esses pacientes eram considerados incuráveis, não havia qualquer expectativa de cura para os pacientes com os cânceres localizados nessa região, mas agora o prognóstico é bem diferente, conseguimos boa resposta no tratamento, principalmente os de apêndice, peritônio – que é aquela camada interna que reveste os órgãos – e, demonstrado em trabalhos recentes, resultados muito promissores para os tumores de cólon, estômago e principalmente ovário”, explica o especialista.

Silva ressalta que a quimioterapia hipertérmica transoperatória é “bem impactante para o paciente”. Segundo ele, as cirurgias variam entre oito horas e dez horas, dependendo do volume do tumor apresentado pelo paciente que, para realizar o procedimento, deve apresentar um perfil físico de “bom estado, em geral”.

“É retirado todo o tumor e por ser um processo delicado é preciso avaliar as condições do paciente. Um cardiologista e o anestesiologista são os responsáveis por estava avaliação do grau de risco”, disse o oncologista, completando que, como o tratamento é “novo” no universo cirúrgico, o método só é indicado em casos muito bem selecionados, devido aos riscos associados, e por esse motivo necessita de uma equipe multidisciplinar e experiente em todas as fases de internação do paciente, desde o pré-operatório aos dias de internação para recuperação e alta médica. “Pacientes com problemas cardíacos ou neurológicos tem uma avaliação bem mais aprofundada. O método não é para quem quer, é para quem pode”, assegura.

A ação

De acordo com a explicação do oncologista, o procedimento inicia com a retirada de todo a lesão da região abdominal. Em seguida, são colocadas as sondas e é infundido o quimioterápico na máquina de perfusão, que realiza a mistura com os líquidos em altas temperaturas, chegando a atingir aproximadamente 42° C

dentro do abdômen.

Jeancarllo também ressalta que o processo de recuperação é longo, podendo variar entre dez e 14 dias. “Tudo depende do paciente não ter complicações que, geralmente, surgem entre o sexto ou sétimo dia”, disse, revelando que, como a quimioterapia tradicional, na hipertérmica o paciente é acometido de alguns sintomas por causa da queda da imunidade e também apresenta queda de cabelo.

Rosianne Couto

EM TEMPO