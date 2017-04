Cancelamento do show “Maísa Party Show”

A Cato Eventos divulgou uma nota a pouco, no final da tarde deste domingo (30), informando que por motivos de saúde, a atriz e cantora, Maísa, que estaria se apresentando neste momento em Manaus, teve que cancelar seu show , que começaria às 17h no Manaus Plaza Shopping, na avenida Djalma Batista, Zona Centro-Sul da capital. O evento teria duração de duas horas.

Na nota oficial enviada pela produção, ela pede desculpas aos fãs que já estavam no local do show e aqueles que ainda iriam chegar. Ainda de acordo com a nota, uma nova data será marcada em breve para a apresentação.

Para maiores informações basta ligar para (92) 99116-8404

Com informações da assessoria