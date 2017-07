Canadá faz processo seletivo e seleciona profissionais brasileiros da área de tecnologia

Profissionais das aéreas de tecnologia da informação e comunicação (TIC) e usinagem podem participar de um processo seletivo para trabalhar em empresas canadenses, que estão recrutando brasileiros através do portal Quebec na Cabeça.

Todo o processo de recrutamento será feito online: depois de cadastrar seu perfil e currículo no portal, será realizada uma curadoria dos currículos e entrevistas através de videoconferência com os selecionados. A fase de entrevistas acontece entre os dias 11 e 19 de setembro.

Através do site é possível ver as 81 vagas anunciadas e quais as empresas que estão contratando; entre os cargos em aberto estão: arquiteto de sistemas, analista de programação para ambiente Microsoft, desenvolvedor Java intermediário, programador e analista de BI, entre outras.

Um requisito comum a todas as oportunidades é o domínio fluente do francês, que é o idioma oficial da província do Quebec.

As inscrições devem ser feitas até o dia 13 de agosto seguindo as instruções do site.

Todas as vagas fazem parte do programa de recrutamento da Missão América Latina 2017, do qual participam empresas canadenses para contratar profissionais brasileiros, mexicanos e colombianos do setor de tecnologia.

