Campo de mini golf e pista de patinação no shopping Sumaúma

A partir desta segunda-feira (13), o Sumaúma Park Shopping, localizado na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, será o endereço da diversão e entretenimento para os amantes do golfe. O esporte que é praticado em campos ao ar livre, onde o jogador deve acertar as bolas nos buracos utilizando tacos, também ganhou uma versão “indoor” e estará no piso Japiim (1º andar) até o dia 13 de maio. A atração será paga e funcionará de domingo a domingo.

O esporte que tem como objetivo “embocar” a bola no buraco com o menor número de tacadas, ganhou visibilidade e agrada crianças e adultos. No Sumaúma, o mini golfe terá um circuito com nove pistas compostas por obstáculos e armadilhas.

A atividade é destinada para quem já é profissional e também para quem não tem experiência alguma com o esporte. Aqueles que sentirem qualquer tipo de dificuldade com o manuseio dos tacos ou a dinâmica das regras, por exemplo, podem contar com o apoio de instrutores que estarão presentes para coordenar o jogo e passar noções básicas aos jogadores.

O horário de funcionamento será de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos das 14 às 21h. O valor para ter acesso ao circuito será R$ 10 por pessoa.

Adrenalina sobre rodinhas

E na quinta-feira (16), a praça de eventos (piso Arara – térreo) será ‘palco’ do Roller Street. A pista de patinação vai funcionar todos os dias, das 13h às 22h, e poderá reunir crianças e adultos, brincando juntos, com capacidade máxima de dez pessoas no espaço. A atração custará R$ 15, o período de 15 minutos (a partir de 15 minutos, acrescenta-se R$ 1, a cada minuto).

A idade mínima para patinar é de 4 anos e todos os itens de segurança estarão à disposição do participante como capacete, joelheiras, luvas e cotoveleiras.

A pista terá aproximadamente 250 metros quadrados e vai contar com uma equipe de monitores treinados para auxiliar quem quiser patinar.

“O Sumaúma é um shopping que oferece atrações e atividades que, sem dúvida, vão agradar toda a família, como é o caso da pista de patins e o campo de mini golfe. Serão momentos de lazer e diversão para todas as idades”, destacou o superintendente do Sumaúma, Cláudio Voso.

Serviço:

Mini Golfe no Sumaúma

Quando: de 13 de março ao dia 13 de maio;

Onde: Piso Japiim – 1º andar;

Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h e domingo das 14 às 21h;

Quanto: R$ 10, por pessoa.

Roller Street

Quando: de 16 ao dia 28 de março;

Onde: Praça de Eventos – Piso Arara (Térreo);

Horário: todos os dias, de 13 às 22h;

Quanto: custará R$ 15, o período de 15 minutos (a partir de 15 minutos, acrescenta-se R$ 1 a cada minuto).

Com informações da assessoria