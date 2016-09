Campeonato Inter Gracie está com as inscrições abertas

O Campeonato Inter Gracie entra em contagem regressiva para desembarcar em Manaus, nos dias 24 e 25 de setembro, na Arena Amadeu Teixeira, localizada na rua Lóris Cordovil, Flores, Zona Centro-Sul. Faltando pouco mais de 10 dias, a competição contabiliza várias academias inscritas, que juntos com seus respectivos alunos estão sedentos pelo pódio, assim como pela premiação ‘generosa’ de mais de R$7 mil. O evento recebe apoio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

Um dos que já garantiu participação é o projeto social Nova União Kids, que, na última sexta-feira, 9, completou 11 anos de muita história. A mestre e coordenadora Karina Dias afirma que mais de 50 atletas vão se dividir entre as várias categorias do Campeonato.

“Nossa intenção é que mais de 50 lutadores participem, visamos até 70 e priorizamos muita esta competição, pois além de ser um evento que é muito importante e promete ser muito bom tecnicamente, ele chama atenção pela premiação ao Absoluto, que é algo que não acontece com frequência. Vão participar atletas a partir de três anos até o máster”, explicou Karina.

Preparação – Ainda segundo a faixa preta, a preparação para o Inter Gracie está acontecendo diariamente, na academia localizada no Alvorada. Enquanto Karina realiza o treino dos pequenos e jovens, o marido dela, mestre Márcio Reis, reforça o equipe dos adultos, a partir dos 18 anos. Para ela, os pupilos como Samuel Nagai e Lukas Wellington, Juvenil faixa azul, assim como Thiago Silva e Júnior Nagai, Adulto Roxa, são exemplos de nomes fortes e que prometem boa classificação.

“Nossos atletas são conhecidos pelo bom desempenho e esses quatro alunos, Samuel, Lukas, Thiago, Júnior, geralmente realizam a final entre si e levam ouro. Eles são tão profissionais, que não tem problema em se enfrentar, pois sabem diferenciar a amizade da competição e encaram tudo com muita naturalidade e respeito. Muitos dos nossos atletas, inclusive, chegam aqui pequenos, tem anos de academia, e agora já estão na categoria adulto, ajudando também os mais novos”, completou Karina, orgulhosa das ‘crias’.

Visita – Em julho deste ano, inclusive, quando Kyra, Ralph e Gregor Gracie visitaram Manaus para lançar o Inter Gracie,o clã fez uma visita ao projeto Nova União Kids e ministrou um aulão à turma. Para Karina, a participação no evento que leva o nome da família mais casca grossa do mundo, é uma forma também de agradecimento.

“Quando eles três vieram aqui no nosso projeto foi felicidade total. Todos foram super atenciosos e as crianças ficaram encantadas e sempre lembram daquele dias. Por isso, além de ser uma honra participar do Campeonato, essa é uma forma de devolver todo o carinho que recebemos naquela época”, afirmou.

Gracie Experience – O Inter Gracie faz parte do Gracie Experience, que reúne uma série de ações oferecidas pela família mais nobre da arte suave. Antes do Campeonato, por exemplo, acontece no dia 23 de setembro, às 18h, uma palestra com o Mestre Robson Gracie e às 19h30 um seminário com Ralph e Renzo Gracie, ambos na Arena Amadeu Teixeira.

“Eu, Renzo e Robson, este último patriarca da família, vamos estar em Manaus na próxima semana e esse será o primeiro campeonato das academias Ryan Gracie de São Paulo aberto para o Brasil, pois sempre foi um campeonato fechado e que era voltado para as academias Gracie. Fizemos questão de abrir este evento justamente em Manaus, por considerarmos o polo do Jiu-Jítsu brasileiro, e tenho certeza que vai ser um sucesso. Conto com a participação de todos os faixas”, destacou Ralph.

Inscrições abertas – As inscrições para o Campeonato, ao valor de R$40, podem ser realizadas na sede da Fajje, localizada na Rua Comendador Matos Areosa, número 423, bairro Santo Antônio, Zona Oeste, em horário comercial. Para o seminário e palestra, os interessados devem acessar o link www.e-inscricao.com/gracieexperience/seminario.

Com informações da assessoria