Campeonato feminino no AM pode ser interrompido e ter semifinais alteradas

Até então marcadas para este final de semana, as semifinais do Campeonato Amazonense de Futebol Feminino podem ser temporariamente suspensas. Isso porque o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do Amazonas deve aceitar ainda nesta quinta-feira (19) a denúncia apresentada pela procuradoria do tribunal contra o 3B da Amazônia, que teria escalado irregularmente duas jogadoras na vitória contra de 29 a 0 diante do São Raimundo, na penúltima rodada.

A procuradoria também pede a suspensão temporária dos confrontos, já que o julgamento, que pode alterar a configuração dos jogos, deve ocorrer apenas na segunda-feira. No entendimento do procurador da terceira comissão do STJD, Bruno Glória, o presidente do 3B, Bosco Bindá, descumpriu decisão anterior ao assinar os contratos das atletas enquanto ainda estava suspenso. O dirigente foi punido com multa em dinheiro e suspensão em virtude da denúncia no incidente que ficou conhecido como o “caso do abacaxi” (cabe hiperlink pra matéria aqui).

“Se ele for condenado, é suspenso por mais 90 dias e multa de dois mil reais. Além disso, o 3B perderia seis pontos, três por escalação irregular e três por descumprimento da decisão anterior”, declarou Glória. Se perder os pontos, o 3B, que atualmente é o primeiro da tabela de classificação, cairia para o terceiro lugar, alterando a configuração dos confrontos e passando a jogar não mais contra o São Raimundo, mas contra o Penarol.

O presidente do 3B, Bosco Bindá, disse que está com a consciência tranquila para o julgamento e garante que, quando assinou os contratos, a decisão sobre sua punição ainda não havia sido julgada. “Assinei os documentos em tempo hábil. Quando assinei, no dia dois, ainda não tinha sido julgado, porque o julgamento aconteceu no dia dois à noite”, disse ele, que, apesar disso, revelou que as jogadoras e o treinador ficaram “meio abalados” com a denúncia e provável suspensão do campeonato. “Mas eu estou tranquilo”, ressaltou.

Recado

O presidente do clube disse ainda que a denúncia é uma “armação” dos adversários e fez questão de mandar um recado ao presidente do Penarol, que teria informado a infração à procuradoria. “Se ele pensa que é mais fácil enfrentar o 3B do que o Iranduba, ele não tem acompanhado o campeonato”, disse ele.

