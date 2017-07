Campeonato de futebol amador da Compensa tem decisão no fim de semana

Campeonato Amador do Prosamim de Futebol -Foto: Divulgação

O bairro da Compensa estará em festa neste sábado, dia 15, para receber a final do Campeonato Feminino do Prosamim e o Campeonato Amador do Prosamim de Futebol. A disputa, na quadra da Rua Plínio Coelho, inicia às 19h com as meninas do CDC X Compensinha e logo após às 21h com os rapaziada da Força Jovem x Família Dias. O evento recebe apoio do Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

De acordo com um dos organizadores, Luís Otávio, essa é a primeira edição do evento e a estreia já foi um sucesso, reunindo um total de 24 equipes, sendo sets do naipe feminino e 17 do masculino. Ao todo, o torneio oferece quase R$4 mil para os dois primeiros colocados, além de troféu e medalha. O evento ainda vai premiar o artilheiro da competição e o melhor goleiro.

O vencedor do feminino vai levar R$600, o segundo R$330. Enquanto que do masculino R$2 mil e o segundo colocado R$1 mil.

