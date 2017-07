Campeonato Brasileiro de Karatê começa na sexta em Manaus

Manaus recebe a partir desta sexta-feira até domingo, de 14 a 16 de julho, o Campeonato Brasileiro de Karatê, que pelo novo formato acontecerá pela primeira vez na capital. O evento deve reunir uma média de 600 atletas de todo País e será na Arena Amadeu Teixeira, localizada na Loris Cordovil, sempre das 8h às 19h. A entrada para a competição é gratuita.

Pela nova configuração do Brasileiro, podem participar da competição atletas de todos os estados do Brasil, envolvendo as cinco etapas que acontecem durante o ano. Antes, as provas eram todas regionais e limitava os participantes.

A disputa em Manaus é a última etapa da disputa nacional e serve também como seletiva para o Pan-Americano da modalidade, que acontece em agosto, na Argentina.

“Estamos felizes de ter a chance de receber o Brasileiro em Manaus, num novo formato que proporciona uma competitividade maior e um nível técnico elevado. Teremos aqui, durante os três dias, 21 estados disputando a competição, como São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Roraima, entre outros, e os atletas vão dar tudo de si, pois aqueles que ainda não garantiram vaga para o Pan, sabem que essa é a última chance, destacou o presidente da Federação de Amazonense de Karatê (FAK), Washington Melo.

Para a competição, um total de 100 categorias estarão em disputa pelo Campeonato, sendo dividas por Idade, Peso e Cor da Faixa, tanto no naipe masculino quanto feminino.

Classificação garantida

Mesmo antes do Brasileiro em Manaus, um atleta amazonense já conquistou a vaga para o Pan, devido os bons resultados no XXVII Campeonato Sul-Americano Sub-14, em Santa Cruz, na Bolívia, que aconteceu entre os dias 26 de junho e 1º de julho. Trata-se de Ryan Cristian (Kata e Kumite, Sub-14).

Ryan Christian Coelho da Silva

Faixa marrom, Ryan Christian Coelho da Silva, 15, treina na academia ‘Fênix de Karatê’, no município de Borba (cidade a 151 quilômetros de Manaus), e defende a categoria Cadete. O carateca treina com as senseis Rosely Pantoja e Alcileia Costa. Segundo Rosely, para chegar ao pódio, Ryan teve que enfrentar duras disputas no Sul-Americano.

“Na primeira rodada ele ganhou da Bolívia. Na segunda, ele perdeu para o atleta do Peru, e foi para a disputa de terceiro lugar com o atleta da Argentina. Ficamos muito felizes com o resultado que ele garantiu e o bronze tem um gosto especial”, declarou a sensei.

Para Ryan, que mesmo com a classificação participará do Brasileiro em Manaus, os destaques dos últimos tempos são resultados do trabalho que foi desenvolvido ao longo de cinco anos.

“Eu sempre treinei muito, me dediquei, levei o karatê a sério, a vitória em Caruaru me deu mais confiança e agora conquistar o terceiro lugar na Bolívia e foi muito bom. Vou continuar treinando muito para atender as expectativas da equipe e ter uma boa colocação nas próximas competições”, disse ele, pronto para integrar a seleção brasileira e representar seu País.

EM TEMPO, com informações da assessoria

