Campeonato Amazonense de Velocross define campões da temporada e revela promessas da modalidade

Um total de 120 pilotos participou da última etapa do Campeonato Amazonense de Velocross no Amazonas, que apresentou, no último domingo (20), os campeões que disputaram na pista com percurso de 840 metros montada no Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Entre os destaques da modalidade – que não possui obstáculos como o motocross – está o pequeno Cezar Augusto, o ‘Cezinha’. O menino que possui apenas nove anos competiu pela primeira vez na categoria Kids. A estreia já na terceira posição foi mais comemorada que o título que ficou com João Bala.

“É a minha primeira prova. Ainda não tinha corrido, só estava treinando em Rio Preto. Meu primo me incentivou, treinei e estou competindo”, disse o jovem bastante aplaudido pelos familiares e pela mãe Auceli Rodrigues.

“É um orgulho muito grande ver ele na primeira competição da carreira já ficando na terceira posição. Estou muito feliz e sem palavras. É uma terceira posição com gosto de primeira. É uma emoção indescritível”, disse a mãe orgulhosa com o feito do mais novo piloto amazonense.

Mais de seis horas de prova – Com os pilotos a mais de 150 quilômetros por hora na pista e levantando muita poeira, a competição entrou pela noite e deixou o público animado com as disputas travadas a cada volta no circuito. Na categoria Nacional B, o título da temporada ficou com Vinícius Freire. O piloto de 16 anos surpreendeu em todas as provas, conquistou a vitória de ponta a ponta e se tornou o grande campeão da categoria.

“Passei a competir este ano e esse foi o meu primeiro título. Antes apenas participava de trilhas, aí pedi para o meu pai me trazer para as disputas e desde então não saí mais. Foi muito treino para conseguir esse título”, comemorou.

Festa de encerramento

O troféu de campeão da temporada 2016 será entregue aos vencedores no próximo dia 3 de dezembro. “Esse evento superou nossas expectativas. Temos muito a agradecer os parceiros, a todos que nos apoiaram. Estamos em planejamento para 2017, mas antes teremos a festa da entrega do prêmio para os campeões da temporada”, afirmou o organizador do evento, Douglas Amaral.

Com informações da assessoria