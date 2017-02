Campeonato Amazonense de Tênis de Mesa vai reunir atletas da capital e do interior

Um dos mais tradicionais eventos esportivos do Estado, o campeonato Amazonense de Tênis de Mesa, acontece no dia 19 de fevereiro, a partir das 8h, na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, localizada na Loris Cordovil. E para garantir presença na primeira etapa da competição, os atletas devem ficar atentos as inscrições que estão abertas e seguem até o próximo dia 16. O evento conta com o apoio do Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

O Estadual vai abranger nove categorias, sendo Pré-Mirim, Mirim, Infantil, Juvenil, Classes Paralímpicas, Absoluto Feminino, Absoluto Masculino, Sênior e Veterano. De acordo com o organizador do evento, Mário Costa, o campeonato vai valer pontos para o ranking nacional e local.

“Nosso objetivo é que nossos atletas pontuem no ranking nacional, e principalmente massificar a modalidade, atrair novos adeptos. Nossa expectativa é a melhor possível, esperamos que tenha bastante número de inscritos e desta vez teremos a participação do interior, que é super importante. Já está confirmada a vinda de atletas de Parintins, Manacapuru e Novo Airão”, contou.

Ainda segundo Mário, o Amazonense terá quatro etapas e durante o ano estão previstas outras competições locais para movimentar o calendário e proporcionar interação entre os atletas. Ainda segundo ele, novos eventos, como o Ping-Pongão, que são para atletas federados e não associados, vão fazer parte do cronograma de disputas. A ideia é mesclar as tradicionais disputas com eventos novos, que possam atrair cada vez mais competidores.

“As competições locais são importantíssimas para o atletas, elas são a base para as nacionais. Por isso, este ano fizemos um calendário para que os mesatenistas pudessem estar sempre em contato com as provas e, principalmente, com seus adversários. Aqueles que testam o seu melhor, são os que propiciam o seu crescimento como atleta, que faz você querer inovar, se dedicar, dar o seu melhor. Por isso, além do Estadual, temos outros eventos locais para 2017, como o Ping-Pongão, que vai ocorrer em março, teremos também a Copa Cidade Manaus para o segundo semestre, entre outros”, destacou.

Inscrições

As inscrições para a 1ª etapa do Campeonato Amazonense de Tênis de Mesa ocorre até o dia 16, e o valor é de R$ 30 para uma categoria e R$ 50 para duas categorias. Para a matrícula, o atleta federado deve se dirigir ao representante do seu clube e demais informações podem ser obtidas através do telefone 99152-6953.

Programação

Domingo, dia 19

A partir das 8h, disputas das categorias: Pre-mirim, mirim, infantil, juvenil, classes paralímpicas e absoluto feminino.

A partir das 13h, disputa das categorias: sênior e veterano.

A partir das 16h, disputa das categorias: absoluto masculino.

Com informações da assessoria