Campeonato Amazonense de Tênis de Mesa é neste domingo

As inscrições para o Campeonato Amazonense de Tênis de Mesa encerram nesta sexta-feira (17) e até o momento mais de 70 mesatenistas já garantiram vaga para o evento. A disputa acontece neste domingo (19), a partir das 8h, na Arena Amadeu Teixeira, localizada na Loris Cordovil. O evento esportivo conta com o apoio do Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

A competição vai abranger nove categorias, sendo pré-mirim, mirim, infantil, juvenil, classes paralímpicas, absoluto feminino, absoluto masculino, sênior e veterano. De acordo com o coordenador Mário Costa, pelo menos 90 atletas estão previstas para disputar o estadual, que vai valer pontos para o ranking nacional.

“Nosso objetivo é que nossos atletas pontuem no ranking nacional, e principalmente massificar a modalidade, atrair novos adeptos. Nossa expectativa é a melhor possível, esperamos que tenha bastante número de inscritos e nossa previsão é de 90 atletas. Desta vez teremos a participação do interior, que é muito importante. Já está confirmada a vinda de atletas de Parintins, Manacapuru e Novo Airão”, contou.

O jovem Carlos Nascimento, 17, é um dos que vai disputar o Estadual. O mesatenista iniciou no esporte em 2014 na Escolinha da Vila Olímpica e logo foi chamado para treinar pelo técnico Mário Costa no La Salle. Segundo ele, a competição será importante para dar ritmo a temporada. Além disso, ele mira o pódio.

“Comecei a me apaixonar pelo tênis de mesa brincando com os amigos, e depois entrei para a Escolinha na Vila Olímpica e não larguei mais o esporte. Essa será uma disputa importante pra mim, assim como todas que já participei. Como terá intercâmbio de outros atletas, eu me animo mais, e levo a sério a modalidade. Treino sempre duas horas por dia e tenho certeza que estou preparado”, disse o atleta que vai encarar o absoluto masculino.

Inscrições

O Amazonense terá quatro etapas e, durante o ano, estão previstas outras competições locais para movimentar o calendário e proporcionar interação entre os atletas. As inscrições custam R$ 30 para uma categoria e R$ 50 para duas.

