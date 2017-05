Campeonato Amazonense de Tênis de Mesa acontece neste sábado

A bolinha mais rápida do mundo vai entrar mais uma vez em ação com a terceira etapa do Campeonato Amazonense de Tênis de Mesa, que acontece neste sábado, dia 13, a partir das 8h, no Ginásio 1 do Colégio La Salle, localizado no Dom Pedro. O evento deve reunir mais de 50 atletas em busca de pontuar no ranking e subir ao pódio. A competição é uma realização da Federação Amazonense de Tênis de Mesa (Ftma) e recebe apoio do Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

Pela manhã, as disputas serão pela fase classificatória. Enquanto que a partir das 14h, terá início a fase final de todas as categorias, sendo elas Pré-Mirim, Mirim, Infantil, Juvenil, Classes Paralímpicas, Absoluto Feminino, Absoluto Masculino, Sênior e Veterano. Nomes conhecidos do esporte, como de Mário Costa, André Murchie e Carlos Nascimento, estão previstos no Estadual, além daqueles que estão iniciando no esporte e ganhando espaço.

“O interessante do Amazonense é sempre essa união entre os novatos e veteranos. Querendo ou não, nós que já temos bastante tempo no esporte, influenciamos e somos referência para aqueles que estão iniciando. Por isso, o Estadual é mais que uma competição para a gente, é uma espécie de confraternização. Quem puder vir prestigiar, vai gostar muito”, disse Mário Costa.

O mesatenista Carlos Nascimento, de 17 anos, iniciou no esporte em 2014 na Escolinha da Vila Olímpica, no Dom Pedro. De lá para cá, vem se destacando e atualmente compõe a lista de favoritos numa competição. A fama, no entanto, é resultado de muita dedicação e responsabilidade.

“Comecei a gostar do tênis de mesa brincando com os amigos, e depois entrei para a Escolinha na Vila Olímpica e não larguei mais o esporte. Essa será uma disputa importante pra mim, assim como todas que já participei. Como terá intercâmbio de outros atletas, eu me animo mais, e levo a sério a modalidade. Treino sempre duas horas por dia e tenho certeza que estou preparado”, disse o atleta, que vai encarar o Absoluto Masculino.

Convocado para a Seleção

O Amazonense André Murchier, de 15 anos, é um dos principais nomes do tênis de mesa do Estado. Destaque da base, Murchier vai para a terceira etapa com moral e ânimo elevado. Na última quinta-feira, 11, o mesatenista foi convocado para um período de treinamentos com a Seleção Brasileira.

“Recebo o acompanhamento da Seleção desde os meus 11 anos. Na última quinta-feira fui convocado para os treinos da Seleção pelo projeto Diamante do Futuro, em São Paulo. Isso tudo é reflexo dos meus treinos e competições”, explicou Murchier, que vai ficar em fase de treinos de 5 a 9 de junho.

Competindo em duas categorias, Infantil e Absoluto, a jovem promessa já acumula dois pódios no Amazonense. “Na primeira etapa fiquei com o primeiro lugar no Infantil e na última etapa fiquei em segundo no Absoluto. Espero jogar bem, ganhar o torneio na minha categoria infantil e chegar à final do Absoluto e conquistar uma medalha”, contou.

Apesar da pouca idade, o “jovem prodígio” possui guardado em meio aos troféus uma gama de conquistas internacionais. Um terceiro lugar no Campeonato Latino-Americano Sub-11 de Tênis de Mesa, na Guatemala em 2013, e no Sul Americano Sub-13, em 2015.

Com informações da assessoria