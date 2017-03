Campeonato Amazonense de Mountain Bike agita Avenida das Torres

O Campeonato Amazonense de Mountain Bike começou 2017 com mais de 85 pessoas competindo no canteiro central da avenida das Torres, no Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul. Segundo a Federação Amazonense de Ciclismo (Feciclam), o evento serve de preparação para outras provas pelo país e pelo mundo.

O circuito estilo cross-country olímpico tinha de 3,5 quilômetros de distância, por volta. “Essa primeira prova é um XCO, mas no decorrer do campeonato vamos ter a chamada meia maratona, com 50 a 60 quilômetros, e as maratonas, o XCM, com 80 a 120 quilômetros”, explicou o presidente da Feciclam, Juliano Macanoni de Moraes.

Por falar em próximas provas, já tinha atleta pensando na segunda etapa da competição, que será justamente uma meia maratona, na área conhecida como “Lindo Amanhecer”, em Iranduba, dia 30 de abril. “Para mim, a grande espera vai ser a segunda etapa. Na primeira, geralmente avaliamos os adversários: quem está treinado, que não está. Já na segunda, vamos para trabalhar em cima dessas pessoas e tentar vencer”, explicou o atleta da categoria Master A2, Fábio Maués, 35, que, infelizmente, vai ficar alguns meses sem competir, pois na primeira volta da sua bateria, caiu e fraturou a clavícula.

Muitos participantes competiram ontem sem grandes pretensões. Mas o perito federal Emerson Miranda, 44, estava de olho nos Jogos Mundiais de Policiais e Bombeiros (WPFG), que acontece em julho, na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. “Nessa primeira prova eu não estou muito bem preparado, mas eu vou como um treinamento, por causa dessa competição no exterior”, explicou Miranda, que, ontem, mesmo sem estar preparado, terminou a prova da categoria Master B1 na primeira colocação.

Mulheres ainda são minoria

O mountain bike, infelizmente, ainda é um esporte predominantemente masculino. Na etapa desse domingo, a principal categoria da modalidade, a elite feminino, tinha apenas quatro mulheres competindo.

Mesmo assim, a enfermeira Leidiane Oliveira, 30, viajou 135 quilômetros para participar da prova. Ela foi uma das quatro mulheres da categoria elite feminino. A competidora conseguiu ficar entre as três primeiras colocadas. “A minha primeira competição foi a maratona do Janauari (Iranduba), ano passado. Agora nesse estilo (XCO), é a primeira vez, mas estou muito feliz com o resultado”, disse, orgulhosa, ao revelar que tem sonhos de competir com a atleta Rebeca Fonseca, campeã amazonense de mountain bike e de ciclismo de estrada que atualmente mora na

França, onde compete por uma equipe daquela país. “A Rebeca é um incentivo”, finalizou.

Todos ganham

O calendário da Federação Amazonense de Ciclismo (Feciclam) começou há duas semanas com a primeira etapa da Copa Jordan Fonseca de Ciclismo e, nesse domingo, o Campeonato Amazonense de Mountain Bike. Todas as duas provas foram elogiadas pelos atletas e, principalmente, pelos apoiadores do evento, como lojista e representantes de marcas de bicicleta que patrocinam as competições.

Erildo Pinheiro é um dos mais tradicionais lojistas de Manaus do ramo das duas rodas. Ele sempre apoiou o esporte, e acredita que com mais provas no calendário, mais atletas se capacitarão para representar o Amazonas em competições nacionais e internacionais.

“É legal ver que os pedaleiros de rua, dos grupos de pedais, estão evoluindo e virando atletas. Por isso, essas provas são extremamente pertinentes para essa evolução”, defendeu Pinheiro.

“Nós acreditamos no nosso esporte local. Nosso propósito é patrocinar atletas aqui em Manaus. Hoje estamos com dois competindo. E acreditamos que o esporte local pode se desenvolver ainda mais. Claro que expondo nosso produto e nossa marca, o público vai ver o que produzimos aqui em Manaus, e vai ver nossa qualidade”, defendeu Sulivan Rodrigues, representante comercial da Oggi Bike, uma das quatro fabricantes instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM).

Márcio Azevedo

EM TEMPO