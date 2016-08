Campeonato Amazonense de Motovelocidade promete muita emoção neste sábado

Muita emoção e alta velocidade vão compor a 7ª etapa do Campeonato Amazonense de Motovelocidade, que acontece neste sábado (27), a partir das 20h, no Kartódromo da Vila Olímpica de Manaus, localizado no Dom Pedro, na Zona Centro Oeste. O evento deve reunir cerca de 20 pilotos e é uma realização da Liga Amazonense de Motovelocidade (LAM).

Ao todo, são quatro categorias que disputarão o Estadual, sendo a MV1 (categoria principal), MV2 (prata), MV3 (iniciantes) e a categoria SM (super motos). A competição vai ser composta de duas baterias e o primeiro lugar soma 20 pontos, o segundo 18, o terceiro 16, e assim sucessivamente.

De acordo com a diretora da LAM, Elane Castro, o último treinamento dos pilotos acontece nesta sexta-feira (26) às 18h30, na pista do Kartódromo. “Espero o melhor nesse campeonato, só o fato de ver os pilotos subirem na ‘máquina’ e sentir a vontade deles de pilotarem, é uma diversão para todos nós e certeza de qualidade técnica dentro das pistas” comentou Elane Castro.

Durante o ano acontecem 10 etapas do Amazonense de Motovelocidade e a final está prevista para o dia 25 de novembro. Os vencedores ganharão troféus e uma quantia em dinheiro, ainda não revelada, além brindes, como capacete e pneus.

Com informações da assessoria