Campeonato Amazonense de Motovelocidade acontece neste sábado

Os motores voltam a roncar neste final de semana em Manaus com a 2ª etapa do Campeonato Amazonense de Motovelocidade. A competição acontece neste sábado, 1º, a partir das 19h, no Kartódromo da Vila Olímpica, no bairro Dom Pedro, na zona centro-oeste. O evento, que deve reunir mais de 70 competidores, recebe apoio do Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

Ao todo seis categorias participarão da disputa estadual, dentre elas a MV1 (principal), MV2 (prata), MV3 (iniciantes), SM (super motos), Original 125 e Original 150 (ambas para iniciantes e com motor original). Durante a competição serão realizadas duas baterias, o primeiro lugar soma 20 pontos, o segundo 18, o terceiro 16, o quarto 14 e o quinto 12 pontos.

“Exigimos que todos os participantes tenham os acessórios de proteção: capacete, bota, luva, cotoveleira, joelheira, protetor de coluna e o macacão. Isso garante a qualidade, bem como a segurança da disputa. Além disso, vale destacar, a categoria Original 125 e 150 vão estrear na competição, e recebe motos usadas no cotidiano, na rua. Com certeza, isso vai dar mais competitividade ao evento”, disse a diretora da Liga Amazonense de Motociclismo (LAM), Elane Castro.

Antes da prova

Antes mesmo da largada da competição, será realizada na próxima quinta-feira, 30, no auditório da Vila Olímpica, às 20h, uma reunião para tratar das regras do Estadual. “Os competidores que participarem da reunião já sairão com um ponto na frente dos demais participantes, e esse um ponto na final faz toda a diferença pra alguns competidores”, explicou Elane.

Segundo a diretora, na sexta-feira, 31, das 18 horas às 22 horas, os pilotos aquecem os motores, durante o último treino na pista do Kartódromo. “A nossa expectativa é que cada evento, cada etapa, seja melhor que a outra, e que todos assim possam sair felizes”.

Inscrições

As inscrições para o Campeonato Amazonense de Motovelocidade podem ser realizadas até quinta-feira, 30, pelo valor de R$50 e após a reunião R$ 75. No dia da competição o valor aumenta. “Por isso, pedimos que todos se inscrevam o quanto antes”, destacou a diretora. Na ocasião, basta levar documento de identidade.

Etapas

O campeonato tem 10 etapas e é realizado uma vez por mês, sendo a próxima etapa no mês de abril e a última prevista para novembro. Além disso, a entrada é gratuita e as 500 primeiras pessoas que forem ao evento vão participar de sorteio de brindes, como capacetes, camisetas e muito mais.

Os competidores que ficarem do primeiro ao quinto lugar receberão troféus e brindes. A moto, maior prêmio do Campeonato, será disputada na última etapa da competição.

