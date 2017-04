Campeonato Amazonense de Kart inicia neste sábado

Alta velocidade em dose dupla. Assim vai ser este sábado (15), quando acontece a 1° e 2° Etapa do Campeonato Amazonense de Kart, no Kartódromo da Vila de Manaus, localizado no Dom Pedro, Zona Oeste. O evento, que vai iniciar a partir das 15h, será em um único dia de disputa e os pilotos terão quase seis horas de prova para completar a rodada. O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), apoia o evento. A entrada é gratuita.

O Estadual, desta vez, terá uma novidade. Essa será a primeira vez que a competição será dividida por categorias, sendo Graduados, Força Livre e Novatos. O novo formato agradou bastante os pilotos e atraiu mais competidores. Com isso, a prova deve reunir quase 20 participantes em busca do lugar mais alto do pódio. Além disso, com mais gente ‘nova’ chegando na pista, o diretor de provas da Associação dos Kartistas do Amazonas (AKA), Cícero Barbosa, acredita que a modalidade poderá se popularizar.

“Vamos fazer as etapas duplas para baixar os valores do campeonato, pois o kart é um esporte caro e, no total, serão 10 etapas em cinco datas diferentes. Assim vai ser mais acessível, os custos vão ficar mais baixos e vamos ter mais participantes, algo que já começamos a vivenciar. Antigamente, tínhamos apenas 12 pilotos e este número, agora, já aumentou. Nossa intenção é cada vez popularizar mais e convidamos novos adeptos a conhecer este esporte apaixonante”, destacou Cícero.

Prova terá novo formato

Com uma prova mais dinâmica, as disputas prometem acirrar. No total, cada piloto terá pela frente duas baterias de 20 voltas. Mas antes mesmo deles acelerarem para valer, os competidores participam nesta sexta-feira, dia 14, às 19h, do treino livre, onde poderão fazer os ajustes necessários para o tão aguardado campeonato.

“Esse ano vamos ter a volta dos antigos pilotos que vão competir na Força Livre e teremos boas disputas. Em cada etapa, o piloto fará a tomada de tempo que vai durar 10 minutos. O campeão será conhecido depois de duas baterias de 20 voltas e a emoção promete correr solta. A entrada do público é gratuita e aproveitamos para convidar a população a participar”, explicou Barbosa.

Com informações da assessoria