Campeonato Amazonense de Fisiculturismo deve reunir mais de 70 atletas

Os corpos sarados e bem definidos dos mais de 70 atletas do Estado estarão sendo avaliados no Campeonato Amazonense de Fisiculturismo e Fitness. As disputas em 28 categorias, que vão colocar os saradões e as musas frente a frente, ocorrem no sábado (17), a partir das 18h, e domingo (18), a partir das 17h, no Teatro do Shopping Manauara, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul.

Com a vaga em disputa para o Campeonato Brasileiro que o corre no mês de julho em São Paulo e para o Arnold Classic do próximo ano, os atletas fizeram uma preparação intensa para mostrar cada detalhe e os realces dos tríceps, bíceps e tudo mais.

“Vai ser uma competição onde estarão reunidos os melhores do Amazonas. É tão disputado que estamos trazendo árbitros de fora. São dois de Brasília e um do Rio de Janeiro. Essas vagas para o Brasileiro e para o Arnold (Classic) vão ser bem concorridas”, disse o presidente da Federação Amazonense de Fisiculturismo e Fitness (IFBB-AM), Jose Carlos Vieira.

Após os dois dias de competição, os atletas classificados vão embarcar para o Brasileiro, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, de 13 a 16 de julho. “Para o Brasileiro só os três melhores de cada categoria vão viajar e para o Arnold Classic é só uma vaga para cada categoria”, comentou.

Pesagem

Antes dos atletas exibirem toda a beleza muscular, os fisiculturistas participam da pesagem que ocorre na próxima sexta-feira (16), no Hotel Da Vinci, na Rua Belo Horizonte, Adrianópolis, Zona Centro-Sul, a partir das 17h. Os ingressos para o evento estarão sendo vendidos na bilheteria do Teatro Manauara, nos valores de R$ 90 (R$ 45 meia) para o Setor 1 e de R$ 70 (R$ 35 meia) para o Setor 2, para um dia de evento. Os valores de R$ 150 (R$ 75 meia) para o Setor 1 e de R$ 120 (R$ 60 meia) para o Setor 2 estarão sendo disponibilizados para os dois dias de eventos.

Presença campeã

Quem vai marcar presença no evento é a amazonense Daniely Castilho, de 33 anos. A fisiculturista se tornou inspiração para muitas atletas, principalmente depois de conquistar o Arnold Classic Festival, realizado em março, nos Estados Unidos. Em preparação para a competição mais importante do fisiculturismo mundial, o Mr. Olympia, em setembro, também nos Estados Unidos, Dany vai ao evento como convidada para apoiar os competidores.

“Vou como convidada. Estou em preparação para o MR. Olympia e faço questão de ir para motivar e dar um incentivo para os atletas. Acabei conquistando o sonho de todos os atletas que é participar da competição mais importante do mundo (Mr. Olympia) e vou estar lá para apoiar todos os atletas”, afirmou Castilho.

