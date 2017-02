Campeonato Amazonense de Arrancada tem calendário definido para 2017

A direção do Campeonato Amazonense de Arrancada definiu, na última semana, o calendário para a temporada 2017 da competição, que ocorre na pista Amazonas Dragway, localizada na estrada do Município de Iranduba.

A disputa será realizada em quatro etapas no período entre os meses de maio e outubro, que possui menor incidência de chuvas na região Norte. As datas determinadas são: 1ª Etapa, nos dias 06 e 07 maio; 2ª Etapa, nos dias 08 e 09 de julho; 3ª Etapa, nos dias 26 e 27 de agosto; e 4ª Etapa, nos dias 21 e 22 de outubro.

A competição, que em sua última edição reuniu aproximadamente 80 pilotos no comando dos veículos mais velozes do Amazonas, teve as etapas definidas com base nos calendários dos mais tradicionais campeonatos da modalidade, que ocorrem no Paraná e em São Paulo.

Segundo um dos organizadores do evento, Carlos Osga, a disputa desse ano promete ser bastante equilibrada. E também ter a volta de nomes consagrados do esporte na categoria mais veloz do campeonato, a Dragster Light.

“Esse ano, o público vai poder conferir de perto Mikya Takano, e os irmãos Juliano e Luciano Bento competindo nos Dragsters, que são veículos construídos especialmente para atingir mais de 300 quilômetros por hora. O campeonato será intenso”, ressaltou.

No ano passado, o Estado realizou pela primeira vez a Copa Norte de Arrancada, competição chancelada pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA).

Para mais informações acesse: www.amazonasdragway.com.br.

