Campeão mundial de futevôlei vai dar aula na Arena RM

O tetracampeão mundial de futevôlei David Perrone, 30, lecionará a modalidade na Arena RM, espaço para atividades físicas que será inaugurado no próximo dia 23, no bairro Parque 10. A Arena RM disponibilizará aos seus clientes trabalhos funcionais de educação física, escolas de cross na areia, futevôlei, vôlei de praia, zumba fitness, jiu-jítsu, muay thai e sessões de fisioterapia. A campeã brasileira de vôlei de quadra infanto-juvenil de 1982 Lilian Valente lecionará vôlei de praia e os trabalhos funcionais serão dirigidos pelo professor Rogério Melo. O trio de atletas amazonenses tocará adiante um projeto pioneiro na Região Norte do Brasil.

Para Perrone, a intenção maior das aulas é aproximar os sedentários ao esporte e rotina de atividades físicas. Ele conta também que é gratificante utilizar da sua experiência e colaborar com o descobrimento de novos talentos para o representar o Amazonas em competições nacionais, continentais e mundiais de futevôlei. “Vamos nos dedicar para trazer a evolução do futevôlei aos nossos atletas e somar saúde às pessoas. Também queremos construir novos jogadores que possam chegar aonde eu e meu irmão Guigui chegamos”, disse.

Para melhorias da saúde física e combate ao estresse do dia a dia da cidade grande, o tetracampeão mundial garante que a modalidade é uma ótima opção para casais praticaram esporte juntos e para a tonalidade perfeita do “shape” de mulheres e homens.

“Mantém um corpo saudável e trabalha intensamente a redução de gordura, gera um ótimo preparo físico e bem-estar para enfrentar as situações do cotidiano. O deslocamento muscular é bastante trabalhado causando uma positiva coordenação motora. Muitos amigos meus vêm para cá, perdem peso e ficam sarados. Para casal, o futevôlei é recomendável”, citou o atleta, que faturou os títulos mundiais pela seleção brasileira em 2002 na Grécia, 2008 na França, 2012 e 2014 no Brasil.

Vôlei de praia

Para os que desejam iniciar no vôlei de praia, uma boa notícia. A campeã brasileira infantojuvenil pela seleção amazonense Lilian Valente lecionará aulas na Arena RM. Ela tem vasta experiência no esporte e atualmente é técnico do time adulto masculino da Nilton Lins. Ela conta que estar à frente do projeto de vôlei de praia da Arena RM é motivo de muita alegria.

“É gratificante proporcionar condicionamento físico e qualidade de vida às pessoas por meio do voleibol. Aqueles que já jogaram ou que querem aprender podem vir para aprender. Existia uma concepção antiga que para aprender qualquer modalidade esportiva teria que começar a praticar desde criança, hoje isso não existe mais, pois a intenção das pessoas que vão procurar a RM para fazer uma atividade física é poder adquirir o bem-estar físico. Já as crianças e adolescentes realmente poderão ser descobertas em nosso projeto e ser indicadas em clubes de vôlei de praia de nossa confiança”, explicou a atleta.

Espaço disseminará esporte

O proprietário da Arena RM, Rogério Melo, é conhecido na cidade por ser um dos disseminadores das atividades funcionais, com turmas no Centro Social Urbano (CSU) do Parque 10. Ele conta como surgiu a ideia de desenvolver esse novo espaço.

“Nosso público é fiel aos nossos trabalhos ao longo de 6 anos com atividades funcionais na areia. São pessoas que gostam de atividades físicas e confiantes no potencial dos profissionais que trabalharão aqui. Como diz o nosso slogan, ‘A RM cuida de você’, isso não será diferente. Aqui com certeza vamos procurar cuidar dos nossos clientes, não somente pela estética, mas pela saúde e também pregando a bola alimentação e bom descanso, esses três complementos integram o tripé da educação física”, falou.

No evento de inauguração estará presente o jogador de futevôlei Guigui (ex-Vasco e Corinthians), a seleção amazonense de futevôlei feminina, apresentações de slackline e o grupo de dança Zumba Manaus. O proprietário do espaço, o professor de educação física Rogério Melo, é ex-jogador de futebol de base do São Raimundo, passou também pelo jiu-jítsu e agora no futevôlei, lecionará trabalhos funcionais de resistência física na areia.

“Tentei no futebol, mas o São Raimundo vivia uma ótima fase, possuía um grande elenco profissional e havia pouco espaço para pratas da casa. Migrei para o jiu-jítsu e futevôlei, hoje respiro esporte e fico contente em poder abrir este investimento, assim gerando saúde para as pessoas”, disse.

Os interessados em manter as atividades físicas na Arena RM podem entrar em contato por meio do telefone (92) 98114-0546.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO