Campeã mundial de ginástica artística participa de ação sustentável em escola de Manaus

Daiane dos Santos, primeira brasileira a conquistar um mundial na ginástica artística, visitou, na manhã desta sexta-feira(26), a Escola Municipal Sagrado Coração de Jesus, no Centro. Na ocasião, conversou com alunos sobre o uso consciente da energia elétrica e outros temas ligados à preservação do meio ambiente.

A atividade foi coordenada pelo Programa Furnas Educa, da estatal de produção de energia ligada a Eletrobrás e ao Ministério das Minas e Energia, que tem percorrido o Brasil conscientizando estudantes do 1º ao 5º ano da rede pública sobre a temática.

Os alunos foram alocados no ginásio do colégio para participarem de atividades lúdicas. Em uma das brincadeiras, os pequenos cantaram músicas que ensinavam lições como a de que não se pode tocar na tomada com as mãos molhadas, que não é aconselhável ligar vários aparelhos em uma única extensão e, principalmente, o perigo de queimadas próximas a redes de energia elétrica.

A ginasta Daiane dos Santos reforçou que é importante transformar as crianças em multiplicadores desse conhecimento. “Eu desejo que as crianças consigam entender como é importante cuidar do planeta e que elas, por mais que sejam pequenas, podem ajudar lembrando o pai e a mãe a desligarem a luz, não usar água demais e não jogar lixo no chão”, disse.

Alan Carlos Pinheiro, 11, é aluno do 5º ano da escola. Ele demorou a acreditar que estava vendo Daiane dos Santos de perto. Apaixonado por esportes, Alan disse que assistiu as Olimpíadas do Rio, viu a ex-ginasta comentando as competições e jamais poderia imaginar que pouco tempo depois estaria próximo dela.

“Eu assisti a Daiane na TV e eu gostei muito do projeto que ela é embaixadora. Eu aprendi muitas coisas aqui. Por exemplo, eu não sabia que gastava tanta energia ficar com a porta da geladeira aberta. A partir de agora eu vou abrir menos”, afirmou.

Com informações da assessoria