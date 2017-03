Campeã do carnaval carioca será conhecida ainda nesta quarta

A campeã do Grupo Especial das Escolas de Samba do Rio de Janeiro será conhecida nesta quarta (1º) à tarde. A apuração das notas dadas pelos jurados às 12 agremiações será feita a partir das 15h, no próprio Sambódromo, onde ocorreram os desfiles nos últimos domingo (26) e segunda-feira (27).

Os julgadores deram notas entre 9 e 10 para cada quesito, e essas notas foram guardadas em envelopes que serão abertos nesta quarta-feira. Foram avaliados nove quesitos: harmonia, samba-enredo, evolução, comissão de frente, fantasias, alegorias e adereços, mestre-sala e porta-bandeira, enredo e bateria. Depois de apuradas as quatro notas em cada quesito, a nota mais baixa é descartada.

Quem somar o maior número de pontos será declarada a campeã do carnaval 2017. As seis primeiras colocadas se apresentam novamente no Desfile das Campeãs, no próximo sábado (4). A última colocada, entre as 12 escolas será rebaixada para o Grupo de Acesso (Série A).

As arquibancadas populares dos setores 12 e 13, na Praça da Apoteose, onde é montado o palco da apuração, estarão abertas ao público.

Ana Cristina Campos

Agência Brasil