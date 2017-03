Campanha visa a sensibilização da população ao Dia Internacional da Síndrome de Down

“Síndrome de Down não é doença não!” Essa é a campanha de sensibilização, por ocasião do Dia Internacional da Síndrome de Down (21 de março), promovido pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped), para mobilizar e conscientizar a sociedade a respeito dos direitos e promoção da cidadania e igualdade de oportunidade à pessoa com Síndrome de Down.

Para ampliar o conhecimento sobre os direitos, serviços e ações voltadas à pessoa com Síndrome de Down , na próxima terça-feira, 21 de março, a Secretaria realizará uma ação de panfletagem, no cruzamento da Av. Constantino Nery com a Av. Pedro Teixeira, das 7h30 às 9h. A Seped contará com o apoio das Associações da Sociedade Civil (OSC’s) e secretarias de Estado com o único objetivo: desmitificar que a Síndrome de Down é doença.

Dando continuidade à campanha, no período de 22 a 24 de março, a Seped irá oferecer as seguintes oficinas temáticas: “Direitos e Inclusão das Pessoas com Síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). As oficinas serão nos Centros de Convivência da Família Miranda Leão, Professora Teonízia Lobo, 31 de Março, Padre Pedro Vignola e Magdalena Arce Doau, das 8h às 12h e 14h às 18h.

As oficinas têm o objetivo de ampliar o debate e promover ações pró-ativas em direção à eliminação das barreiras que impedem a participação social para a promoção e inclusão da pessoa com Síndrome de Down e TEA/TDAH. As atividades são direcionadas às pessoas com deficiência e familiares, bem como aos estudantes e profissionais de todo as áreas de interesse.

