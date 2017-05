Campanha vai divulgar o turismo no Amazonas

Com investimentos de R$ 20 milhões, a campanha “Descubra uma nova Amazônia” vai divulgar o Amazonas e os demais Estados amazônicos no mercado nacional e internacional, para a promoção do turismo na Amazônia Legal. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (5) pelo ministro do Turismo, Max Beltrão, durante o último dia do 14º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, em Porto Velho (RO).

Durante o encontro, o secretário de Estado de Planejamento do Amazonas, Jorge Júnior, representou o governador José Melo. Na oportunidade, os governadores assinaram Consórcio Interestadual da Amazônia Legal, elaborado no dia anterior por membros dos governos e pelos técnicos.

Segundo Beltrão, a campanha, que terá os temas cultura, meio ambiente e gastronomia como principais atrativos, será lançada já no dia 9 de maio. “Não podemos investir em turismo de forma isolada, principalmente na região amazônica. Por isso, essa proposta conjunta é uma estratégia que vai beneficiar todos os Estados e explorar seus potenciais turísticos de forma adequada”, disse.

A medida anunciada vem em resposta ao pedido feito pelo Fórum das Secretarias de Comunicação da Amazônia Legal, em conjunto com as secretarias de turismo dos Estados.

“Quando o ministério apresenta aos governadores uma proposta de promoção focada especificamente para a Amazônia, temos um grande avanço, já que a região é grandiosa, mas não explorada. Isso muda agora. Nesse sentido, esse anúncio é bem visto pelos Estados, principalmente o Amazonas”, afirmou o secretário de Planejamento Jorge Júnior.

Assim que posta em prática, a campanha terá capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Porto Alegre como alvos principais. Entre as dificuldades a serem superadas estão o valor das passagens aéreas e a redução dos custos para o turismo fluvial.

“Navios tem um custo médio de R$ 25 mil para atracar nos portos pelo mundo, no Brasil o valor gira em torno de R$ 100 mil. Isso piora em Manaus, esse valor pode chegar a R$ 700 mil”,

disse o ministro.

Consórcio

Os governadores também assinaram o documento de criação do Consórcio Interestadual da Amazônia Legal, que começou a ser elaborado em Macapá, em janeiro, quando o Amapá sediou a

13ª edição do fórum.

