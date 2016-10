Campanha ‘Ufam, eu cuido’ será lançada no próximo dia 17

Na próxima segunda-feira (17), a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) lançará, no auditório Eulálio Chaves, a campanha institucional ‘Ufam, eu cuido’, com o objetivo de fortalecer os conceitos de pertencimento, união e comprometimento com a instituição nos mais de 40 mil integrantes da comunidade universitária e de todos os que compartilham o orgulho de ser parte da instituição.

Estruturada nos eixos temático água e energia, patrimônio público, animais no campus e resíduos sólidos, a campanha tem caráter permanente e ações voltadas a sensibilizar a comunidade acadêmica a ser protagonista na construção de uma universidade ainda mais sustentável, acolhedora e comprometida com o futuro.

Para cada eixo, serão desenvolvidas ações específicas por semana. Mostras sobre uso eficiente de água e energia elétrica, feira de adoção de animais domésticos que se encontram no campus e oficinas de reciclagem integram a campanha. A programação completa da campanha pode ser conferida no hotsite ‘Ufam, eu cuido!’.