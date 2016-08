Campanha será na base da interação social, diz prefeiturável Marcelo Ramos

Em visita à sede do jornal Amazonas EM TEMPO na tarde desta terça-feira (26), o candidato a prefeito de Manaus – escolhido em convenção do seu partido no último sábado – Marcelo Ramos e seu candidato a vice, Wilson Lima, ambos do PR, apresentaram à direção do veículo os projetos de ambas candidaturas para estas eleições. Marcelo adiantou que na próxima semana deve lançar seu plano de governo, que será uma das bases de sua campanha eleitoral e que terá sete áreas específicas.

Oficialmente, a campanha inicia no dia 16 de agosto, conforme calendário fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e, neste dia, antecipou o prefeiturável, deverá realizar uma caminhada para dar início a sua busca pelo voto popular.

Além disso, acrescentou, continuará a realizar as reuniões setoriais que vem fazendo desde o início do ano. Até agora, frisou, já foram feitas mais de 300 reuniões com mais de 50 mil pessoas.

Ramos disse ainda que na próxima sexta-feira fará uma reunião setorial com jovens em uma arena montada na sede do Partido Republicano, no Adrianópolis, Zona Centro-Sul, para debater sobre propostas para a cidade de Manaus. O prefeiturável destacou que na próxima semana apresentará seu plano de governo, dividido em sete projetos estruturantes para serem debatidos com a população por meio das redes sociais.

Marcelo Ramos ressalta estar tentando demonstrar um nível de organização e planejamento sobre o que acha que deve mudar na prefeitura. “Quando você organiza isso, consegue fazer as coisas bem feito. Fomos o primeiro partido a fazer a convenção e seremos o primeiro a apresentar o plano de governo”, disse.

O candidato salienta que após a data da apresentação, deverá acontecer uma mobilização dentro do partido para que todo o material de campanha seja rodado a tempo, para que no dia 16 comecem as caminhadas e reuniões setoriais.

Segundo ele, todas as sextas-feiras serão realizadas reuniões na arena do PR para debater as propostas em questão e, além disso, a cada dia haverá um debate específico sobre educação, saúde, mobilidade, segurança, entre outros, em que dividiu em sete itens: “Tempo de Aprender”; “Saúde em Casa”; “Sistema Inteligente de Mobilidade (SIM)”; “Meu Bairro Vivo”; “Cidade Segura”; “Jovem Empreendedor”; e “Zona Franca do Povo Manauara”.

“Todos esses assuntos relacionados ao transporte público, saúde, educação, entre outros, vamos debater com o povo por meio das redes sociais. Temos toda a nossa estrutura preparada porque temos a independência e autonomia dada pela direção do PR e temos recurso partidário, e vamos mostrar que podemos oferecer uma mudança segura e transformadora”, afirmou Marcelo. Ele acrescentou que o grande desafio será a modernização da gestão da cidade.

Por Diogo Dias