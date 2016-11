Campanha para prevenção do diabetes começa no próximo sábado

Alertar para prevenção e tratamento adequado do diabetes. Este é o objetivo da Campanha Anual de Controle do Diabetes, que será aberta pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) no próximo dia sábado (12), às 8h, no Parque Municipal do Idoso, Zona Centro-Sul.

Entre as atividades programadas para a abertura estão teste de glicemia, medição do Índice de Massa Corporal (IMC) e Circunferência Abdominal. Também serão oferecidas orientação medicamentosa e em saúde bucal, atividade física e avaliação neuromotora do pé diabético, com atendimento aos usuários até as 12 horas.

Com o tema ‘Olhar para o Diabetes’, a campanha irá mobilizar as Unidades Básicas de Saúde no período de 16 a 18 de novembro. Serão realizadas rodas de conversa, orientações com entrega de informativos e busca ativa de diabéticos, para sensibilizar os usuários para o autocuidado e atenção à qualidade de vida.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Homero de Miranda Leão Neto, a campanha pretende sensibilizar a população para a prevenção e tratamento do diabetes, evitando as consequências da doença que, em muitos casos, podem ser graves e levar à morte. “Orientação e estímulo ajudam a esclarecer sobre o que fazer para evitar a doença e como dispensar a atenção necessária ao tratamento quando a doença já foi diagnosticada”, explica.

A chefe do núcleo de hipertensão e diabetes, Sinara Flores, destaca a parceria da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Microbiologia no evento. “Teremos a participação de profissionais e acadêmicos dessa área para esclarecer sobre hipoglicemia, hiperglicemia, aplicação e rodízio na administração da insulina entre outras questões”, disse.

No dia 16, das 8h às 15h, profissionais do Serviço Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também participam da campanha, realizando o ‘Dia de Combate ao Diabetes Mellitus’. Exame dos pés, medidas antropométricas, atividades físicas, orientação nutricional e sorteios estão programados para o público que comparecer ao Núcleo de Educação, na base do Samu que fica na bola da Suframa, zona Sul.

Sobre a doença

A Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) estima que 387 milhões de pessoas vivam com a doença no mundo. O Brasil tem nove milhões de diabéticos (6,2% da população adulta) e Manaus, mais de 74 mil. A SBD observa o aumento da doença no país e o atribui a vários fatores como o crescimento e o envelhecimento populacional, a maior urbanização e a progressiva prevalência da obesidade e do sedentarismo.

O Dia Mundial do Diabetes, celebrado em 14 de novembro, foi criado em 1991 pela Federação Internacional de Diabetes, em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS). O dia escolhido é uma homenagem ao nascimento de Frederick Banting, que descobriu a insulina, em 1921, junto com Charles Best.

