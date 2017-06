Campanha para governo do AM começa com caminhada nas ruas

Apenas o ex-prefeito Amazonino teve agenda externa nesta terça (20) – Janailton Falcão

A campanha eleitoral começou oficialmente nesta terça-feira (20) de forma discreta e com apenas um dos oito candidatos ao governo cumprindo agenda externa: o ex-prefeito Amazonino Mendes (PDT). Os demais concorrentes participaram de compromissos parlamentares, reuniões partidárias e entrevistas. Conforme o calendário eleitoral, a campanha de rua se estende até a véspera do pleito, que acontece dia 6 de agosto. Até lá, eles podem realizar caminhadas, carreatas e passeatas.

Amazonino iniciou sua campanha pela feira de Aparecida (rua Bandeira Branca), Zona Sul, bairro onde morou por 5 anos. Para ele, a escolha do local é especial por conta do sentimento que existe com o lugar. “Eu ajudei muitas pessoas daqui, que retribuem com carinho espontâneo. Me sinto em casa”, declarou. Sem a presença de vereadores e deputados ou de partidos que estão coligados, como DEM, PV, PSDB, PSD, PRB e PSC, o candidato percorreu a área acenando às pessoas e atendendo a pedido de fotos.

Os demais candidatos iniciam caminhadas nesta quarta (21)

Durante o percurso, ele garantiu que irá fazer caminhadas frequentes ao longo da campanha e que vai dormir pouco para poder dedicar-se ao máximo à busca de votos junto de seu vice, o deputado estadual Bosco Saraiva (PSDB).

O candidato Eduardo Braga (PMDB) participou, ontem, de uma reunião em Brasília e o vice, Marcelo Ramos (PR), esteve à frente da campanha em Manaus. Segundo a assessoria de imprensa, Ramos participou de entrevistas a sites e se reuniu com a militância do Partido Republicano para definir as diretrizes para os 45 dias de campanha.

A ex-superintendente da Suframa e candidata a governadora, Rebeca Garcia (PP), também adiou o início do “corpo a corpo” porque teve que viajar a Brasília para um encontro com a direção nacional de seu partido. O vice na chapa, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Abdala Fraxe (Podemos), disse que, no período da tarde, ficou no partido organizando a estrutura da campanha.

Wilker Barreto (PHS), presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), manteve uma agenda parlamentar no primeiro dia de campanha e apenas se reuniu com os coordenadores para tratar das diretrizes de sua candidatura.

O candidato Luiz Castro (Rede) cumpriu a agenda como deputado estadual na Aleam durante a manhã de ontem e, durante à tarde, manteve encontros com diversas lideranças, organização de campanha e concentrou-se também no levantamento de dados e informações estratégicas.

A chapa do PT, encabeçada pelo deputado estadual José Ricardo, optou por iniciar sua campanha nas ruas nesta quarta-feira, com minicomícios nas Zonas Norte e Sul, pela manhã e à tarde.

Marcelo Serafim (PSB) também não participou de caminhadas e utilizou o primeiro dia de campanha para fazer reunião com a coordenação, no período da tarde. “Amanhã (hoje), nós vamos fazer uma reunião para finalizar os principais pontos do nosso plano de governo e quais tópicos entrarão no nosso material impresso. Primeiro, estamos resolvendo a parte burocrática”, disse.

Ele garantiu que a campanha “corpo a corpo” iniciará no sábado, com uma atividade envolvendo os candidatos do partido eleitos no último pleito. “Precisamos aproveitar a capilaridade deles, para poder chegar aos locais mais distantes”, acrescentou.

A candidata Liliane Araújo (PPS) irá iniciar a campanha para pedir votos hoje, mas, segundo a assessoria, ainda não há local definido. Durante a tarde, ela se reuniu com as mulheres da legenda e com a Juventude do PPS.

