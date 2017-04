Campanha ‘Maio Amarelo’ vai promover a paz no trânsito em Manaus

Com o tema ‘Minha escolha faz a diferença’, será aberta oficialmente nesta sexta-feira (28), às 8h, a programação oficial do ‘Maio Amarelo’. O evento acontecerá no auditório do Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (Ciesa), localizado na rua Pedro Dias Leme, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

Participarão da abertura o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) e Policia Militar.

Durante todo este mês serão realizadas ações educativas nas ruas e avenidas, escolas, órgãos públicos, entidades e instituições. Será um mês dedicado às ações de conscientização sobre as boas práticas no trânsito.

Conforme o coordenador do movimento, Haniery Mendonça, que é especializada em trânsito e perito em acidente de trânsito, o “Maio Amarelo” tem o objetivo de conscientizar a população para que os números de mortes no trânsito possam ser reduzidos.

“O movimento ‘Maio Amarelo’ trabalha em parceria com várias instituições, algumas delas são o Manaustrans e o Detran-AM, que realizam várias ações pela cidade durante o mês. Essa campanha é de extrema importância, temos que tentar conscientizar a população”, contou.

Haniery explicou também que no dia 20 será feito um treinamento na empresa Moto Honda da Amazônia, no Distrito Industrial. A concentração será na avenida do Samba às 16h, de onde sairá uma carreata até a sede da Honda.

“Quando chegarmos na Honda quem for habilitado na categoria poderá participar de um treinamento gratuito”, convidou o perito.

O enceramento da campanha está previsto para o dia 4 de junho, com uma caminhada na Ponta Negra.

Sobre o ‘Maio Amarelo’

Inspirado em movimentos como o Outubro Rosa e o Novembro Azul, que abordam, respectivamente, as temáticas Câncer de Mama e Câncer de Próstata, o Maio Amarelo tem por objetivo contribuir para a diminuição dos índices de mortos e feridos no trânsito.

O símbolo do Movimento é um laço na cor amarela, ressaltando que a segurança no trânsito, a exemplo da Aids e outras doenças, também é uma questão de saúde.

Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) mostram que acidentes de trânsito são a nona maior causa de mortes no mundo e a primeira causa de mortes entre jovens de 15 a 24 anos.

Além do prejuízo humano, os acidentes representam um prejuízo financeiro, tendo em vista que respondem por gastos da ordem de 3% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil.

Mara Magalhães

EM TEMPO