Campanha do DPE-AM arrecada roupas e calçados para pessoas carentes

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) intensifica arrecadação de roupas e calçados por meio do projeto “Defensoria Consciente”. O objetivo é alcançar um número maior de assistidos da instituição, sobretudo da Defensoria Especializada de Custódia e Flagrante, onde se identifica maior carência.

As roupas e calçados em bom estado podem ser entregues na Defensoria Especializada em Meio Ambiente, que fica na rua Francisco José Furtado, 210, bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus, no período das 8h às 14h. As doações serão feitas aos cidadãos que participam de audiências de custódia na DPE-AM.

Muitas vezes, esses assistidos comparecem às audiências descalços e com roupas rasgadas e o objetivo das doações é conferir o mínimo de dignidades a essas pessoas.

As roupas e calçados também são doados aos presos em livramento condicional, que têm que obrigatoriamente procurar um emprego e, para isso, precisam se apresentar de forma adequada.

No projeto “Defensoria Consciente” a arrecadação de roupas e calçados também visa a doação para crianças, adolescentes, mulheres e idosos atendidos por organizações da sociedade civil. Segundo a coordenadora do projeto, defensora pública Monique Cruz, também são arrecadados livros para o projeto “Remissão de Pena pela Leitura”, realizado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), e para doação a instituições sociais que cuidam de crianças e adolescentes vítimas de violência, em parceria com a Defensoria Especializada da Infância e Juventude.

Monique Cruz explica que a ação foi criada para complementar a assistência jurídica prestada pela DPE-AM com ações sociais e ambientais capazes de promover a conscientização dos direitos humanos, da cidadania e do ordenamento jurídico.

Na área ambiental, as ações incluem coleta seletiva de lixo, implantada em todas as 21 unidades da Defensoria Pública em Manaus e cujos resíduos são destinados a organizações sociais voltadas à reciclagem. Há, ainda, a orientação quanto à destinação correta de resíduos e a realização de palestras e oficinas ambientais.

