Campanha de vacinação antirrábica começa amanhã, em Manaus

A 36ª Campanha Anual de Vacinação Antirrábica, na área urbana de Manaus, começa nesta terça-feira (15). A meta é a imunização de 218.157 animais até o dia 23 de outubro. A abertura da campanha acontecerá, às 9h30, na sede do Distrito de Saúde (Disa) Leste, na rua das Rosas, Jorge Teixeira, Zona Leste.

O secretário municipal de Saúde, Homero de Miranda Leão Neto, afirmou que será mantida a estratégia do último ano que consiste na visita às residências de duplas, formadas por um vacinador e um registrador. “As equipes de vacinadores irão visitar cada residência para a aplicação da vacina. Para ser vacinado, o animal deve ter mais de três meses de vida e estar em boas condições de saúde”, reforçou.

Para a etapa urbana da campanha foram contratados 141 vacinadores/registradores, por meio de processo seletivo e que passaram por capacitação de três dias. A equipe estará uniformizada e identificada para prestar o serviço nos domicílios. As ações de imunização nas áreas rurais (terrestre e fluvial) foram realizadas entre abril e agosto deste ano, totalizando 9.742 cães e gatos vacinados.

O diretor do CCZ, Adailton Pereira, explicou que os animais não precisam ter cartão de vacinação, pois será emitido um certificado de vacinação no momento da aplicação da dose. “Caso o domicílio visitado esteja fechado, os responsáveis podem procurar pelo Distrito de Saúde daquela zona para imunizar o animal”. Ele ressaltou que a vacina é gratuita. “Em casos de cobrança da vacina, a população deve denunciar. Pode ligar direto para o CCZ no 3625-2655”.

Durante a campanha, quatros postos fixos de vacinação funcionarão de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e aos sábados, das 8h às 12h, com a oferta da vacina antirrábica. Os postos estarão localizados na sede do Disa Norte (Rua 17, 170, Núcleo 03, Cidade Nova); no Disa Sul (Rua Nicolau da Silva, nº54, São Francisco), Disa Leste (Rua das Rosas, s/n°, Jorge Teixeira) e Disa Oeste (Sede do CCZ – Av. Brasil, 2971, Compensa). O posto do CCZ, localizado na Avenida Brasil, Compensa, funcionará de 7h às 17h.

Doença

A raiva é uma doença grave causada por vírus do gênero Lyssavirus que ataca o sistema nervoso (cérebro, medula espinhal e nervos) dos mamíferos. O vírus é temporariamente eliminado principalmente pela saliva do animal doente e, geralmente, é transmitido quando o animal infectado morde, arranha profundamente ou lambe a pele lesionada de outro animal ou pessoa.

Os sintomas da raiva podem demorar a aparecer, mas quando o vírus atinge o sistema nervoso do animal, este pode apresentar os seguintes sinais de forma progressiva e rápida: mudança brusca de comportamento (inquietação, andar sem rumo, agressividade e isolamento); cães e gatos apresentam “tiques” como se estivessem mordendo o ar; salivação abundante; dificuldades para engolir; fotofobia (aversão à luz); mudanças nos hábitos alimentares; e paralisia das patas traseiras.

Com informações da assessoria de comunicação