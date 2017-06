Campanha de Erradicação do Trabalho Infantil será lançada nesta quinta, em Manaus

Em alusão ao Dia Nacional Contra o Trabalho Infantil, celebrado em 12 de junho em todo o país, a Prefeitura de Manaus lança, nesta quinta-feira (8), a Campanha de Erradicação do Trabalho Infantil. A programação acontecerá na Mini Vila Olímpica do Santo Antônio, na rua Luiz de Camões, n° 1290, a partir das 8h30 e visa alertar a população sobre uma grave violação dos direitos humanos, prevista no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA).

No evento, crianças, adolescentes e familiares referenciados pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), administrados pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh), estarão participando de diversas atividades lúdicas, esportivas e rodas de conversas que sensibilizam e informam sobre a erradicação do trabalho infantil na cidade de Manaus.

Nos cinco primeiros meses de 2017, o Disque-denúncia do município registrou 10 casos de violação de direitos de trabalho infantil, que estão sendo acompanhados pela rede de proteção à criança e ao adolescente, além de 89 casos que estão sobre a tutela da Gerência do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI).

Com informações da assessoria