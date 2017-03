Campanha da Fraternidade entra na luta pela defesa dos biomas brasileiros

Mesmo localizada em uma das maiores regiões de área verde do Brasil, Manaus tem hoje apenas 19 áreas de preservação criadas pelo município, sendo que, deste total, 10 unidades são de responsabilidade direta da prefeitura, incluindo dois corredores ecológicos e sete são unidades de conservação privadas.

Na manhã desta quarta (1º), a Arquidiocese de Manaus realizou a abertura oficial da Campanha da Fraternidade que, este ano, aborda o tema “Biomas Brasileiros e Defesa da Vida” com o propósito de debater a relação do homem com a natureza para que a mesma seja preservada nas gerações presente e futuras. O evento aconteceu no Parque do Mindu, localizado na Zona Centro-Sul, e contou com a presença de Dom Sérgio Catrianni, parlamentares e grupos de pastorais.

De acordo com o diretor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Márcio Bentes, o maior desafio do órgão para manter a preservação desses espaços ainda está relacionado à aproximação da sociedade com as questões e ações ambientais. Bentes destacou que, mesmo a prefeitura criando e mantendo essas áreas, somente essas ações não garantem a proteção e que, de alguma maneira, é necessário envolver a população mais próxima – e até mesmo as mais distantes – para que a sociedade conheça e entenda a importância da conservação desses espaços.

“O desafio de cuidar dessas áreas é muito intenso e muito grande porque o tempo todo nós precisamos aproximar as pessoas, a população no geral, dessas estratégias de contenção dessas áreas”, salientou Bentes.

O diretor disse ainda que, em relação aos resultados obtidos durante as ações de sensibilização, o diretor da Semmas acredita que já existe uma mudança positiva na população. Bentes explicou que os espaços do município são geridos por conselhos comandados por pessoas da comunidade.

“Temos a gestão direta, mas todo o planejamento e execução de alguma ação para a unidade, seja da pesquisa desenvolvida até a infraestrutura, nós consultamos antes a comunidade através desse conselho. Estamos cumprindo o nosso papel com o apoio da sociedade”, explicou.

Já o organizador da campanha da fraternidade e titular da coordenação de pastoral da Arquidiocese de Manaus, padre Geraldo Ferreira, disse que a Igreja Católica do Brasil acertou, mais um ano, em tratar um tema relevante para a sociedade, que aprofunda na questão dos Biomas em defesa da vida, da fauna e da flora.

“Dentro das suas características próprias, o bioma envolve, além da natureza, as pessoas e suas culturas, por exemplo, indígenas, caboclos, que precisam ser cuidadas. Nesse tempo de Quaresma, precisamos aprofundar a nossa reflexão pessoal, comunitária, mas sobretudo social, onde a população desperte a consciência do cuidado e do amor à natureza, para que possamos garanti-la para o presente e o futuro das nossas gerações”.

A escolha do Parque do Mindu para sediar o lançamento da abertura da campanha se deu, segundo padre Geraldo, por ser um local que apresenta um ecossistema “perfeito, completo e ecologicamente representativo”.

Para o padre, o local é ideal para a sensibilização das pessoas, uma vez que o espaço sofre com uma série de crise, inclusive a degradação do leito das águas, mostrando o contraste entre a beleza e a poluição.

Gerson Freitas

EM TEMPO