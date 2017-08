Campanha: casal com nove filhos passa necessidades em casebre na Zona Leste

Não é novidade que muitas pessoas no Amazonas passam por dificuldades financeiras, principalmente, após a crise econômica que iniciou em 2014 e se instalou até hoje no Brasil. Muitas famílias, sem benefícios dos serviços sociais ofertados pelo Estado e pelo município, ficam à mercê do descaso e da falta de oportunidade. Essa semana, um vídeo ganhou repercussão nas redes sociais ao mostrar um pouco da história de vida de uma família, composta por 11 pessoas, no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus.

Em um casebre (casa pequena e humilde, sem conforto, velha ou em ruínas), um casal e os nove filhos passam fome. Eles ainda enfrentam o sol e a chuva, enquanto aguardam por uma ajuda – que nem eles acreditam que um dia ela possa chegar.

De acordo com a dona de casa Cristineia Amorim, de 36 anos, o caso veio à tona na última segunda-feira (28). “Por meio de uma amiga, que é evangélica e foi fazer uma visita na casa dessa família, eu fiquei sabendo da história e decidi também ir até lá para ver de perto as condições desumanas que eles vivem. É uma casa de madeira, muito simples e com um único compartimento. Lá vivem o casal e os nove filhos, a maioria é criança pequena”, informou.

A família precisa de ajuda com alimentos e materiais de construção – Fotos: Divulgação

“Logo de início, eu me espantei. Por que eu conheço o dono da casa, que é conhecido como ‘Amadeu’. Ele é um senhor, que vendia salgados e tucumã nas ruas. Eu não imaginava que ele passava por tamanha dificuldade com a família. Falta comida, roupa e até lençol para eles dormirem. Nem piso feito o ‘puxadinho’ tem. Na hora de dormir é um por cima do outro”, contou.

Cristineia explica que após visitar o local e conhecer o drama da família, ela decidiu mobilizar alguns amigos para ajudar. “O Amadeu disse que está doente e sem condições para trabalhar. Só não sei o que ele e a mulher tem, pois são muitos magros, falam devagar e parecem cansados. Na verdade, todos na casa são assim, inclusive, os filhos. Eu fiquei perplexa quando eu vi uma das filhas, que eu achava que tinha dez anos e descobri depois que tem 17. Por aí você tira que a má alimentação e a falta de proteína fizeram com que essas crianças não se devolvessem corretamente”, destacou.

“Na hora de dormir é um por cima do outro”, contou Cristineia Amorim, uma das organizadora da ação

Segundo Cristineia, a família precisa de muita coisa, mas a prioridade são materiais de construção, como tábuas, telhas e pregos, para a construção de uma casa digna.

“Mobilizei alguns amigos e estamos arrecadando alimentos e algumas roupas. A dificuldade é conseguir esses materiais de construção. Eu peço que se você tem condições de comprar um saco de pregos ou uma dúzia de tábuas, isso já é de bom tamanho. Eu sei que isso não é obrigação e nem responsabilidade de ninguém, mas vamos pensar com o coração e fazer o bem ao próximo. A gente não pode julgar as outras pessoas por viverem em condições inferiores à nossa”, justificou.

A campanha, que teve início ainda na terça-feira, já arrecadou até esta quarta-feira (30), uma cesta básica e algumas roupas, que já foram entregues à família. Quem quiser colaborar de alguma forma, seja com alimentos, roupas ou material de construção, pode entrar em contato com Cristineia pelos números (92) 99354-7343 e (92) 3615-0472, ou pode ligar para o esposo dela, Gláucio Matheus, no número (92) 99248-8612. A residência da família está localizada na rua Planalto, s/nº, bairro Colônia Antônio Aleixo.

Isac Sharlon

