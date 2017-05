Campanha arrecada doações para vítimas da enchente em Anamã

A Campanha “SOS Enchente AMA Anamã” tem por objetivo arrecadar doações de alimentos não perecíveis, produtos de higiene e limpeza, visando minimizar os prejuízos causados pela enchente em Anamã, município distante 165 quilômetros em linha reta de Manaus. A campanha é realizada pela entidade filantrópica Associação das Mulheres Anamaenses (AMA).

Com início nesta segunda-feira, dia 22, a campanha segue até o dia 25 de junho deste ano. As doações poderão ser entregues no horário das 8h às 18h, no prédio da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus. Os 30 Distritos Integrados de Polícia (DIPs) da capital, assim como as Delegacias Especializadas e as seis Seccionais, terão postos de arrecadação dos materiais.

A população também poderá realizar a entrega dos produtos no Instituto de Identificação (II), situado na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste da cidade, bem como no Instituto de Criminalística (IC) e Instituto Médico Legal (IML), ambos localizados na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

Segundo o diretor do Departamento de Controle e Avaliação (DCA) da instituição, delegado Paulo Sampaio, no dia 26 de junho serão entregues para a AMA todo o material arrecadado durante a quarta edição da campanha “SOS Enchente AMA Anamã”.

Postos de coleta

Delegacia Geral – Avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste;

Instituto de Identificação (II) – Avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste;

Instituto de Criminalística (IC) e Instituto Médico Legal (IML) – Avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, zona norte;

Zona sul:

1ª Seccional Sul – Avenida Desembargador Felismino Soares, nº 155, bairro Colônia Oliveira Machado;

1° DIP – Rua Duque de Caxias, nº 1926, bairro Praça 14 de Janeiro;

2º DIP – Avenida Desembargador Felismino Soares, nº 155, bairro Colônia Oliveira Machado;

3º DIP – Rua Coronel Ferreira de Araújo, s/nº, bairro Petrópolis;

7º DIP – Rua São Vicente, nº 2125, bairro São Lázaro;

24º DIP e Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor (Decon) – Avenida Manaus Moderna, esquina com Lima Bacuri, bairro Centro;

Zona norte:

2ª Seccional Norte – Rua Sávio Belota, s/nº, bairro Novo Aleixo;

6º DIP – Avenida Noel Nutels, nº 500, primeira etapa do bairro Cidade Nova;

13º DIP – Avenida Nossa Senhora da Conceição, nº1025, bairro Cidade de Deus;

15º DIP – Avenida Curaçao, nº 520, bairro Monte das Oliveiras;

18ºDIP – Rua Chico Mendes, nº 145, bairro Novo Israel;

26º DIP – Rua Vitoria Régia, s/nº, bairro Santa Etelvina;

27º DIP – Rua Sávio Belota, s/nº, bairro Novo Aleixo;

Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher – Anexo (DECCM-Anexo) – Avenida Nossa Senhora da Conceição, bairro Cidade de Deus;

Zona leste:

3ª Seccional Leste – Avenida Autaz Mirim, nº 7891, bairro Jorge Teixeira;

Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros – Anexo (DEHS-Anexo) e Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat) – Avenida Autaz Mirim, nº 7891, bairro Jorge Teixeira;

4º DIP – Avenida Perimetral, esquina com Travessa B9, s/nº, Comunidade Grande Vitória, bairro Gilberto Mestrinho;

9º DIP – Avenida Urariá, nº 210, primeira etapa do bairro São José;

11º DIP – Avenida Beira Rio, nº 128, segunda etapa do bairro Coroado;

14º DIP – Avenida Autaz Mirim, s/nº, bairro Jorge Teixeira;

25º DIP – Rua J, s/nº, bairro Armando Mendes;

28º DIP – Rua Getúlio Vargas, s/nº, bairro Colônia Antônio Aleixo;

29º DIP – Avenida Solimões com Rua 15 de Janeiro, bairro Mauazinho;

30º DIP – Rua Manjericão, s/nº, segunda etapa do bairro João Paulo;

Zona oeste:

4ª Seccional Oeste – Travessa Hermes Fontes, nº 60, terceira etapa do bairro Compensa;

5º DIP – Rua Luís de Camões, s/nº, bairro Santo Antônio;

8º DIP – Travessa Hermes Fontes, nº 60, terceira etapa do bairro Compensa;

19º DIP – Avenida Coronel Teixeira, bairro Santo Agostinho;

20º DIP – Rua Santa Helena, s/nº, bairro Tarumã;

21º DIP e Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP) – Rua Zuleide Brito, s/n°, bairro São Jorge;

Zona centro-sul:

5ª Seccional Centro-Sul – Avenida Professor Nilton Lins, nº 325, Conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores;

12º DIP e Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv) – Avenida Professor Nilton Lins, nº 325, Conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores;

16º DIP e 22º DIP – Rua Libertador, ao lado do antigo Parque Amazonense, s/nº, bairro Nossa Senhora das Graças;

23º DIP e Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema) – Rua Mozart Guarnieri, s/nº, bairro Parque Dez de Novembro;

Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso (DECCI) – Rua 23, bairro Parque Dez de Novembro;

Zona centro-oeste

6ª Seccional Centro-Oeste – Avenida Acopiara, s/nº, bairro Redenção;

10º DIP – Avenida Desembargador João Machado, nº 9026, segunda etapa do bairro Alvorada;

17º DIP – Avenida Acopiara, s/nº, bairro Redenção;

Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) – Avenida Desembargador João Machado, bairro Alvorada;

Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) – Rua Seis, Conjunto Vista Bela, bairro Planalto;

Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd) – Rua Sete de Abril, antiga Avenida J, segunda etapa do bairro Alvorada.

